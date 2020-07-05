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Kanye West, ABD başkan adayı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2020 09:46 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın eşi dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, ABD başkanlığı için aday olacağını duyurdu. Kanye West’in ilk destekçisi ise Tesla CEO’su Elon Musk oldu.

Kanye West, ABD başkan adayı oldu

ABD’li rapçi ve tasarımcı Kanye West, ABD başkanlığı için aday olacağını açıkladı. Daha önce Beyaz Saray koltuğunda oturmak istediğini açıklayan West sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tanrı’ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Kanye West’in ilk destekçisi ise Tesla CEO’su Elon Musk oldu. Musk yaptığı açıklamada, başkan adayı olan West’i desteklediğini söyledi.

Kanye West, daha önce hem 2015 hem de 2018’de ABD başkanlığına aday olmak istediğini açıklamıştı.

İHA

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