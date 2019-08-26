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Kanyonda düşerek yaralanan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Kanyonda düşerek yaralanan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kanyonda yürüyüş yaparken düşerek ayağı kırılan kişi, İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Serindere Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan Ahmet Coşkun (47), dengesini kaybederek düştü.

Coşkun'un 112 Acil Servis'i arayarak yardım istemesi üzerine AFAD, jandarma, AKUT ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Ahmet Coşkun'un bulunduğu noktaya bir saatte ulaşan ekipler, ayağının kırıldığını belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Coşkun, sedyeye alınıp zorlu parkurda taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Kocaeli kurtarma

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