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Kanyondan çıkamadı, defalarca özür diledi

08.12.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te alkol aldıktan sonra kanyondan çıkamayan Y.E.Y. (17), ekiplerce sedye ile 500 metre taşınarak kurtarıldı. Y.E.Y. sedye ile ambulansa taşındığı sırada defalarca özür diledi.

Olay akşam saatlerinde, Karabük Safranbolu yolu kenarından bulunan Bulak Kanyonunda meydana geldi.

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ALKOLÜN ETKİSİYLE KANYONDAN ÇIKAMADI

Y.E.Y. arkadaşlarıyla Bulak Kanyonu içerisinde bulunan dere kenarına indi. Y.E.Y., alkolün etkisiyle kanyondan çıkamadı. Yunus Emre Y.’yi yukarı çıkarmaya çalışan fakat başarılı olamayan arkadaşları durumu 112 Acile bildirdi.

500 METRE TAŞINARAK ÇIKARILDI, DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri geldi. Y.E.Y.’yi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, kanyona indi. Ekiplerce sedyeye alınan genç, yaklaşık 500 metre taşınarak yola çıkarıldı. Sedye ile taşınırken defalarca özür dileyen Y.E.Y., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)

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Karabük
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