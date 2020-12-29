Kaolin kili maskesi nedir? Sivilceler üzerinde nasıl etkileri vardır?

Kaolinit minerali içeren, topraktan gelen tamamen doğal ve zengin mineralli bir kozmetik kilidir. Yumuşak dokusuyla kaolin kili, birçok bitkisel ürün birleşimiyle cilt için mükemmel bir maske olarak kullanılır. Kil maskeleri arasında en yaygın olan kaolin içeren maskelerin cilt üzerinde olumlu etkiler gösterdiği de bir gerçek. Gelin şimdi kaolin kili uygulaması nasıl yapılır, faydaları nelerdir, bir göz gezdirelim.
Kaolin kili zengin mineralli yapısı sayesinde cilt maskesi olarak kozmetik sektörünün yıldızıdır. Kil maskeleri arasında öne çıkan ve cildinizde kullandığınızda oldukça memnun kalacağınız kaolin kili cilde faydaları bu şekilde sıralanabilir:
Son olarak kaolin kili yalnızca cilt üzerinde değil saç bakımında da oldukça etkilidir. Bir şampuan olarak saç temizliğinde kullanılması tavsiye edilir. Ciltte olduğu gibi saçlardaki tüm kiri, zararlı hücreleri ve fazla yağı emerek, iyi bir temizleyici olur. Şampuan dışında yalnızca bakım amaçlı kullanım sağlamasını istiyorsanız farklı temizleyici maddelerle birleştirerek kendi bakım ürününüzü kendiniz hazırlayabilirsiniz.
Kaolin kilinin ve kilden yapılan maskelerin cilt üzerindeki faydalı etkilerinden bahsetmiştik. Fakat akıllarda olan bir şey de bu kil maskelerinin ne kadar güvenilir olduğudur. Kaolin kili kullanımı yan etki yaratır mı, cilt üzerinde zararlı etkileri var mıdır gibi daha birçok soru işaretini gideriyoruz!
Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki, kaolin kili saf haliyle hiçbir zararlı etken göstermez. Fakat maske, bakım ürünleri gibi amaçlarla kaolin kili ile farklı bir bileşen kullanıldığında bu öngörülemez yan etki yapabilir. Hazırladığınız veya kullanacağınız ürünün sizin cildinize uyumlu olup olmadığını anlamak için çok basit bir test yöntemi tavsiye edilir. Bir miktar ürünü bilek ya da dirseğin iç kısmına uygulayarak cildinizde herhangi bir tahrişe sebep olup olmadığına bakabilirsiniz. Eğer olumsuz bir etki görmezseniz kullanacağınız kaolin kili maskesi sizin için uygun ve güvenlidir. Kaolin kilin herhangi bir belirgin zararı olmadığını söyledik fakat yine de dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Kilin asıl doğal formu toz şeklindedir. O yüzden bu kille maskeler hazırlarken kili hızlı eklediğinizde aşırı bir toz oluşabilir. Çıkan toz bulutunu soluduğunuz takdirde sizin için tehlike arz edebilir. Kili yavaş ve nazikçe ilave etmek ve yüz maskenizi kendiniz hazırlıyorsanız burun ve ağzınızı kapatmak çözüm olabilir.
Peki kaolin kili nasıl uygulanır? Bu ürün birçok farklı amaçla kullanılabilir. İhtiyaçlarınıza göre gündelik yüz temizleme, iyileştirici maske, saç temizliği ve bakımı için kullanılabilecek yumuşak bir seçenektir. Kaolin kili yüz maskesini evde kendiniz hazırlamak isterseniz sizin için birkaç tarif ve ihtiyacınız olan bilgiler burada.
Malzemeleriniz hazır olduktan sonra hepsini bir araya getirerek maskenizi yapmaya başlayabilirsiniz. Bu karışımın cilde uygulanması için macun kıvamında olması gerektiğinden bu kıvamı da su ilave ederek sağlayabilirsiniz. Karışımı cildinize ince bir tabaka halinde sürerek 20 dakika kadar bekletmeniz yeterlidir. Sonrasında ılık su ile aşındırmadan durulayabilirsiniz.
Hazırladığınız gibi kullanmak zorunda değilsiniz. Bir kavanoza koyarak muhafaza edebilir istediğiniz zaman yüzünüzde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Tüm malzemeleri iyice karıştırmak için uygun bir kozmetik fırçasından yardım alabilirsiniz. Karışımı göz çevrenize sürmeden yüzünüze yaydırarak 7-8 dakika gibi kısa bir süre beklettikten sonra ılık suyla maskeyi temizleyebilirsiniz.
Tüm bu tarifleri kullanarak maskenizi kendiniz hazırlayabilirken güvenilir markaların sunduğu yüz maskelerini de tercih edebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken husus doğal kil maskesi olmasıdır. Kaolin kili maskesi sayesinde cildinizin daha genç ve güzel görünmesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır!
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