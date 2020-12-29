Kaolin kili maskesi nedir? Sivilceler üzerinde nasıl etkileri vardır?

Kaolinit minerali içeren, topraktan gelen tamamen doğal ve zengin mineralli bir kozmetik kilidir. Yumuşak dokusuyla kaolin kili, birçok bitkisel ürün birleşimiyle cilt için mükemmel bir maske olarak kullanılır. Kil maskeleri arasında en yaygın olan kaolin içeren maskelerin cilt üzerinde olumlu etkiler gösterdiği de bir gerçek. Gelin şimdi kaolin kili uygulaması nasıl yapılır, faydaları nelerdir, bir göz gezdirelim. Kaolin Kili Cilde Faydaları Nelerdir? Kaolin kili zengin mineralli yapısı sayesinde cilt maskesi olarak kozmetik sektörünün yıldızıdır. Kil maskeleri arasında öne çıkan ve cildinizde kullandığınızda oldukça memnun kalacağınız kaolin kili cilde faydaları bu şekilde sıralanabilir: Kaolin kilin doğal emici özelliği sayesinde, ılık su ile karıştırıldığında cilt üzerindeki fazla yağı azaltır.

Akne ve sivilcelerin yüzde bıraktığı izlerin giderilmesinde kullanılır.

Cildi sıkılaştırır.

Günlük bakımda cildi temizlemek için kullanılan sert yapılı ve kimyasal içerikli temizleyiciler yerine kaolin kil yumuşak bir yüz temizleyici olarak tercih edilebilir.

Ciltteki fazla sebumu azaltır.

Cilt üzerindeki gözeneklerde biriken kiri ve ölü hücreleri emer, üstün temizlik sağlar.

Gözeneklerin tıkanmasından ve yabancı maddelerden kaynaklı akne oluşumunu engeller.

Akne dışında sivilce ve siyah nokta karşısında da güçlü bir temizleyici görevi görür.

Kaolin kilinin yapısı cilt için bulunmaz bir peeling olur. Ölü hücrelerin meydana getirdiği cilt hasarlarını giderir, ölü deriyi temizler.

Cildi pürüzsüzleştirir ve daha yumuşak olmasını sağlar.

Cildin ihtiyacı olan doğal yağları yok etmeden temizlik sağlar.

Cilt üzerinde farklı sebeplerle oluşan pul pul döküntüleri giderir.

Sinek veya haşerat ısırmasıyla oluşan kabartı, kızarıklık ve kaşıntıyla oluşan yaraları tedavi edicidir.

Kaolin kilinin iltihap giderici özelliği de vardır.

Cilt renginin açılmasını ve ton dengelenmesini sağlar, aydınlatıcı görevi görür. Son olarak kaolin kili yalnızca cilt üzerinde değil saç bakımında da oldukça etkilidir. Bir şampuan olarak saç temizliğinde kullanılması tavsiye edilir. Ciltte olduğu gibi saçlardaki tüm kiri, zararlı hücreleri ve fazla yağı emerek, iyi bir temizleyici olur. Şampuan dışında yalnızca bakım amaçlı kullanım sağlamasını istiyorsanız farklı temizleyici maddelerle birleştirerek kendi bakım ürününüzü kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Kaolin Kilinin Zararı Var mıdır? Kaolin kilinin ve kilden yapılan maskelerin cilt üzerindeki faydalı etkilerinden bahsetmiştik. Fakat akıllarda olan bir şey de bu kil maskelerinin ne kadar güvenilir olduğudur. Kaolin kili kullanımı yan etki yaratır mı, cilt üzerinde zararlı etkileri var mıdır gibi daha birçok soru işaretini gideriyoruz! Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki, kaolin kili saf haliyle hiçbir zararlı etken göstermez. Fakat maske, bakım ürünleri gibi amaçlarla kaolin kili ile farklı bir bileşen kullanıldığında bu öngörülemez yan etki yapabilir. Hazırladığınız veya kullanacağınız ürünün sizin cildinize uyumlu olup olmadığını anlamak için çok basit bir test yöntemi tavsiye edilir. Bir miktar ürünü bilek ya da dirseğin iç kısmına uygulayarak cildinizde herhangi bir tahrişe sebep olup olmadığına bakabilirsiniz. Eğer olumsuz bir etki görmezseniz kullanacağınız kaolin kili maskesi sizin için uygun ve güvenlidir. Kaolin kilin herhangi bir belirgin zararı olmadığını söyledik fakat yine de dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Kilin asıl doğal formu toz şeklindedir. O yüzden bu kille maskeler hazırlarken kili hızlı eklediğinizde aşırı bir toz oluşabilir. Çıkan toz bulutunu soluduğunuz takdirde sizin için tehlike arz edebilir. Kili yavaş ve nazikçe ilave etmek ve yüz maskenizi kendiniz hazırlıyorsanız burun ve ağzınızı kapatmak çözüm olabilir.