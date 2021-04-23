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Kapadokya’da balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

23.04.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

Kapadokya’da balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

Sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.
Turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta, peribacalarının arasından süzülerek, hem yörenin doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşarken hem de bayram coşkusuna şahitlik etti.

Voyager Balloons pilotu Hakan Yıldız yaptığı açıklamada, “ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bizde Kapadokya’da balonların sepetlerine Türk bayrağı asarak kutluyoruz. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

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(İHA)

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