Kapalı kısmet kalmayacak! Pembe kuvarsın faydaları nelerdir? Aşkı bulmak için...

Herkes mutlu ve eğlenceli bir ilişkiye sahip olmak istese de mutlu bir birliktelik hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Özellikle kadınların üzerinde yer alan sorumluluklar aşkı bulmalarını zorlaştırabiliyor. Huzurlu bir birliktelik için çok çeşitli yöntemler deneniyor. Aşk taşı olarak bilinen pembe kuvarsın aşk konusunda etkili sonuçlar verdiği düşünülüyor.

CİLT BAKIMINDA DA KULLANILIYOR

Gül kuvars kullanımının M.Ö. 7000 yıllarına kadar dayandığı söyleniyor. Ayrıca Mısırlı ve Romalı kadınların ciltlerini temizlemek ve kırışıklıkları önlemek için pembe kuvars yüz maskeleri kullandıkları iddia ediliyor.

PEMBE KUVARSIN FAYDALARI

Pembe kuvarsın hem fiziksel hem de duygusal sağlık için faydalı olabilecek güçlü iyileştirici nitelikleri bünyesinde barındırdığına inanılıyor. Bazıları tarafından pembe kuvarsın şunları yapabileceği söyleniyor:

İlişki sorunlarını iyileştirmek

Karşılıklı anlayışı teşvik etmek

Şefkat ve nezaket tutumu uyandırmak

Ayrıca şu duyguları artırabileceğine inanılıyor:

Barış

Sakinlik

Kendini sevme

KALBE ŞİFA GETİREN SEVGİ KRİSTALİDİR

Birch, "Ağırlıklı olarak pembe kuvars, kalp çakrasını açarak kalbe derin şifa getiren koşulsuz sevgi kristalidir " diye açıklıyor. "Bir kez elde edildiğinde, daha derin bir sakinlik, dinginlik ve huzur durumuna ulaşılır, bu da nihayetinde tam bir rahatlamayla sonuçlanır, mutluluk ve memnuniyet duygularını teşvik eder."

OLUMSUZ DUYGULARI SAVUŞTURUYOR

Pembe kuvarsın, özellikle vücudunuzda giyildiğinde veya taşındığında, fiziksel sağlığa da faydaları olduğuna inanılmaktadır. Birch, pembe kuvarsın "kalbe yakın giyildiğinde özellikle güçlü olduğunu" iddia ediyor. "Gül kuvars olumsuzlukları savuşturur ve üzerinizde taşındığında, olumsuz duyguların olumlu duygularla değiştirilmesine yardımcı olur ve kullanıcıyı o saf sevgi ve denge yerine geri döndürür."

PEMBE KUVARS NASIL KULLANILIR?

Pembe kuvars kristallerini aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz:

Onları ritüellere dahil etmek

Vücudunuzda taşımak

Yastığının altına yerleştirmek

Evinizi onlarla dekore etmek

Meditasyon yaparken onları tutmak

Güzellik rutininize eklemek

Gül kuvars ritüelleri

PEMBE KUVARS İLE NİYET BELİRLEMEK

Bazıları, pembe kuvarsın, özellikle aşk, romantizm veya şefkatle ilgili olan niyetlerinizin gücünü artırdığına inanıyor. İşte bu kristalle bir niyet belirlemenin yolu: