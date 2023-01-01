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Kapalı kısmet kalmayacak! Pembe kuvarsın faydaları nelerdir? Aşkı bulmak için...

01.01.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk konusunda zaman zaman kısmetinizin kapandığını düşünüyor olabilirsiniz. Bazen taliplerde artış görülürken bazen etrafımızda kimseyi göremeyebiliyoruz. Herkes doğru kişiyi bulmanın derdinde olsa da doğru kişiyi bulmak sanıldığı kadar kolay değil. Doğal taşların enerjilerine inananların favori taşı olan pembe kuvarsın faydalarını duyunca bu estetik taşı her an yanınızda taşımak isteyeceksiniz.

Kapalı kısmet kalmayacak! Pembe kuvarsın faydaları nelerdir? Aşkı bulmak için...

Herkes mutlu ve eğlenceli bir ilişkiye sahip olmak istese de mutlu bir birliktelik hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Özellikle kadınların üzerinde yer alan sorumluluklar aşkı bulmalarını zorlaştırabiliyor. Huzurlu bir birliktelik için çok çeşitli yöntemler deneniyor. Aşk taşı olarak bilinen pembe kuvarsın aşk konusunda etkili sonuçlar verdiği düşünülüyor.

CİLT BAKIMINDA DA KULLANILIYOR

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Gül kuvars kullanımının M.Ö. 7000 yıllarına kadar dayandığı söyleniyor. Ayrıca Mısırlı ve Romalı kadınların ciltlerini temizlemek ve kırışıklıkları önlemek için pembe kuvars yüz maskeleri kullandıkları iddia ediliyor.

PEMBE KUVARSIN FAYDALARI

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Pembe kuvarsın hem fiziksel hem de duygusal sağlık için faydalı olabilecek güçlü iyileştirici nitelikleri bünyesinde barındırdığına inanılıyor. Bazıları tarafından pembe kuvarsın şunları yapabileceği söyleniyor:

  • İlişki sorunlarını iyileştirmek
  • Karşılıklı anlayışı teşvik etmek
  • Şefkat ve nezaket tutumu uyandırmak

Ayrıca şu duyguları artırabileceğine inanılıyor:

  • Barış
  • Sakinlik
  • Kendini sevme

KALBE ŞİFA GETİREN SEVGİ KRİSTALİDİR

Birch, "Ağırlıklı olarak pembe kuvars, kalp çakrasını açarak kalbe derin şifa getiren koşulsuz sevgi kristalidir " diye açıklıyor. "Bir kez elde edildiğinde, daha derin bir sakinlik, dinginlik ve huzur durumuna ulaşılır, bu da nihayetinde tam bir rahatlamayla sonuçlanır, mutluluk ve memnuniyet duygularını teşvik eder."

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OLUMSUZ DUYGULARI SAVUŞTURUYOR

Pembe kuvarsın, özellikle vücudunuzda giyildiğinde veya taşındığında, fiziksel sağlığa da faydaları olduğuna inanılmaktadır. Birch, pembe kuvarsın "kalbe yakın giyildiğinde özellikle güçlü olduğunu" iddia ediyor. "Gül kuvars olumsuzlukları savuşturur ve üzerinizde taşındığında, olumsuz duyguların olumlu duygularla değiştirilmesine yardımcı olur ve kullanıcıyı o saf sevgi ve denge yerine geri döndürür."

PEMBE KUVARS NASIL KULLANILIR?

Pembe kuvars kristallerini aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz:

Onları ritüellere dahil etmek
Vücudunuzda taşımak
Yastığının altına yerleştirmek
Evinizi onlarla dekore etmek
Meditasyon yaparken onları tutmak
Güzellik rutininize eklemek
Gül kuvars ritüelleri

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PEMBE KUVARS İLE NİYET BELİRLEMEK

Bazıları, pembe kuvarsın, özellikle aşk, romantizm veya şefkatle ilgili olan niyetlerinizin gücünü artırdığına inanıyor. İşte bu kristalle bir niyet belirlemenin yolu:

  • Sessiz, sakin bir yerde oturun. Tütsü veya mum yakarak havayı ayarlayabilirsiniz.
  • Nefesinizi yavaşlatın ve dikkatinizi şimdiki ana verin.
  • Avucunuzun içine koyarak enerjisini aktive etmek için kristalinizden izin isteyin.
  • Kristalinizi niyetinizle şarj edin, arzuyu taşa gönderin.
  • İşiniz bittiğinde, niyetinizi bir kağıda yazın ve gül kuvarsınızın altına koyun.
  • Bu niyetin enerjisini çağırmak istediğiniz sürece onu özel bir yerde bırakın.
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