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"Kapalı Maraş'taki statükoyu değiştireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 18:45 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "Kapalı Maraş'taki statükoyu değiştirmekte kararlıyız. Kapalı Maraş'a ilişkin bugün var olan statükonun doğru bir yapı olmadığını, aradan neredeyse yarım asır geçtikten sonra hükümet olarak buranın bu şekilde muhafaza edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" - "Kapalı Maraş'la ilgili geçmişte bazı çalışmalar yapıldı. Envanter çalışması tam anlamıyla olamayacak nitelikte ama bazı raporlar hazırlandı. Burada önemli olan önemli bir tarihte, yani günümüzde fotoğrafı doğru çekmek"

GAZİMAĞUSA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapalı Maraş'ta bugün yapılan envanter çalışmasına katılarak, "Kapalı Maraş'taki statükoyu değiştirmekte kararlıyız." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararınca 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması için Kapalı Maraş Envanter Komisyonu, bugün ilk kez bölgeye giriş yaparak, incelemelerde bulundu.

Maraş'ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışmalarının ilkinde, Başbakan Yardımcısı Özersay da komisyona eşlik etti.

Özersay, çalışmaların ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özersay, envanter komisyonunun kurulması ve kapalı Maraş'la ilgili KKTC hükümetinin bir adım atacağı yönündeki açıklamalarının öylesine yapılmadığını, bugünün ise bunun ispatı açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Envanter komisyonunun, daha önce oluşturulan ve masa başı çalışmalarına birkaç hafta önce başlamış bir komisyon olduğuna dikkati çeken Özersay, komisyon için çeşitli konularda alanlarında uzman ve daha çok devlet kurumlarından temsilcilerin yer aldığı bir ekip oluşturduklarını söyledi.

- "Önemli olan günümüzde fotoğrafı doğru çekmek"

Özersay, 45 yıl sonra ilk kez alanında uzman bir ekiple Maraş'a girdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kapalı Maraş'la ilgili geçmişte bazı çalışmalar yapıldı. Envanter çalışması tam anlamıyla olamayacak nitelikte ama bazı raporlar hazırlandı. Burada önemli olan önemli bir tarihte, yani günümüzde fotoğrafı doğru çekmek. 1970, 1980 ve 1990'larda hazırlanan raporlar içerisinde geçen bilgiler ve verilerin, güncellenmesi gerekir. Çünkü bir kere binalar, evler ve alt yapı, geçen süre zarfında yıpranmaya devam ediyor. Bizim, kendi içerisinde turistik maksatla yapılmış olan binalarla ticari ve konut maksatlı kullanılan binaları yerinde tespit ederek, durumun ne olduğunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bundan şu anlaşılmamalı; bir bir bütün evlerin durumunun ne olduğunu tespit değil bizim maksadımız. Çünkü nihayetinde gerek Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin (EVKAV) gerekse de 1974 öncesindeki eski sakinlerin mülkiyet hakkına halel gelmeyecek biçimde bir adım attığımızda, kişi, kurum veya şirketlerin o mala ilişkin ne yapacaklarına kendilerinin karar vermesi gerekecek. Ama bunu da tabi ki KKTC'nin mevzuatı çerçevesinde yapacaklar. Günü geldiğinde bunun detaylarına gireceğiz."

Özersay, bugünkü incelemelerde çok iyi durumda binaların görüldüğünü ancak özellikle kerpiç yapılarda ciddi hasarların olduğunu dile getirdi.

- "Kapalı Maraş'taki statüko değişecek"

Özersay, "Önümüzdeki dönemde gerek taşınır gerek taşınmaz mallarla ilgili olarak resmi netleştirip, KKTC'nin atacağı adımı da bir an önce devreye koymak istiyoruz. Kapalı Maraş'taki statükoyu değiştirmekte kararlıyız. Kapalı Maraş'a ilişkin bugün var olan statükonun doğru bir yapı olmadığını, aradan neredeyse yarım asır geçtikten sonra hükümet olarak buranın bu şekilde muhafaza edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özersay, gelecek dönemde, bu envanter çalışmalarındaki bilgileri kullanarak, hızlı şekilde adım atmaya başlayacaklarını kaydetti.

Komisyon üyelerinin 3 ve 5'erli gruplar halinde gelecek haftadan itibaren daha spesifik çalışmalar yapmak üzere bölgeye gideceğini dile getiren Özersay, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının da koordine görevi üstlendiğini belirtti.

Özersay, bir sonraki adımda, daha spesifik konularda detaylı çalışma yapmak istediklerine dikkati çekerek, hedeflerinin, hem rakamlar düzeyinde hem kağıt üzerinde hem de sahadaki durum itibarıyla teker teker bu çalışmaları belirlemek olacağını söyledi.

- "Bugünden bir ön kabulle konuşmak istemiyorum"

Özersay, mülklerden ziyade altyapı noktasında hangi aşamada bulunduklarının tespitinin öncelikleri olduğuna vurgu yaparak, yol, elektrik, su ve kanalizasyon gibi konularda durum tespitinin iyi yapılması gerektiğini vurguladı.

Özersay, şöyle devam etti:

"Belirli bir bölgede, bir kişiye, kuruma, şirkete veya vakfa taşınmazını iade ettiğiniz zaman onu kullanabilir durumda olması gerekiyor. Belki çok uzak olmayan bir aşamada askeri bölge statüsüyle ilgili bir gözden geçirme söz konusu olabilir. Bu, kısmi ya da kademeli olarak olabilir. Bugünden bir ön kabulle konuşmak istemiyorum. Aksi halde envanter çalışması yapmanın bir manası kalmaz. Yapacağımız envanter çalışmasında resmi göreceğiz. Ona göre gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olan adımları atacağız."

- Kapalı Maraş

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te BMGK'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.

KKTC'de 18 Haziran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, kapalı Maraş'ın açılması konusunda bir adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Özersay, 1 Temmuz'da Maraş'ı ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.

KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

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envanter Kapalı Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışi

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