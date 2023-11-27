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Kapalıçarşı'ya nasıl gidilir? Kapalıçarşı nerede, hangi semtte?

25.11.2023 17:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul’daki Kapalıçarşı, dünya çapında bilinen en büyük ve en eski çarşılardan biridir. Kumaş, kıyafet, hediyelik eşya, mücevher gibi birçok farklı alanda ürünler satan dükkanlara ev sahipliği yapan çarşı hem ticari hem de turistik bir merkez olma özelliğine de sahiptir. Her gün yerli ve yabancı binlerce turist ağırlayan Kapalıçarşı birçok filmde ve dizide de yer almıştır.

Kapalıçarşı'ya nasıl gidilir? Kapalıçarşı nerede, hangi semtte?

Kapalıçarşı, İç Bedesten ve Cevahir Bedesteni olan iki bedestenden çarşının çekirdeği olan iki bedesten kabul edilir. Çarşı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460 yılında yaptırılmıştır. Yeni Bedesten adı ile de bilinen Sandal Bedesteni çarşının ikinci en önemli yapısıdır. Bu bedesten ismini ipek ve pamuktan dokunan ve sandal olarak anılan kumaş burada satıldığı için bedesten de bu isimle anılmaktadır.

Kapalıçarşı nerededir?

On beşinci yüzyıldan bu yana ayakta kalan çarşı, kalın duvarlı, bir seri kubbe ile örtülmüş olan iki eski yapının çevresi sonraki zamanlarda gelişen sokaklar örtülerek ve bazı ekler yapılarak alışveriş merkezi haline getirilmiştir. Tüm dükkanların genişliğinin aynı olacak şekilde düzenlendiği çarşı, İstanbul’un Beyazıt ilçesinde, kentin merkezinde yer alır. Tam yerine göre Nuruosmaniye, Mercan ve Beyazıt semtlerinin tam ortasındadır. Buradaki Beyazıt Cami’sinin hemen yanı başında duran girişler ile çarşıya giriş sağlanabilir.

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Kapalıçarşı'ya nasıl gidilir?

Özel araçla, yürüyerek ya da toplu taşıma araçlarına binerek Kapalıçarşı’ya ulaşım sağlayabilmek mümkün olur. En kolay olarak kabul edilen ve en sık tercih edilen yollardan ikisi vapur ve tramvaydır. Üsküdar’dan ya da Kadıköy’den Beşiktaş’a ya da Eminönü’ne giden vapurlara binilmelidir. Daha sonra vapurdan iner inmez tramvaya binilmeli Beyazıt durağında inilmelidir. Bu durakta inerek direkt olarak Kapalıçarşı girişine ulaşılabilir.

Anadolu Yakası’ndan Kapalıçarşı’ya nasıl gidilir?

Dünyaca ünlü olan ve yerli yabancı turistleri ağırlayan çarşıya Anadolu Yakası’ndan gidilecekse öncelikle Kadıköy ya da Üsküdar’dan vapura binilmeli daha sonra ise aktarma yapılarak tramvay ile Beyazıt durağına gidilmelidir. Avrupa Yakası tarafından Kapalıçarşı’ya gidilecekse bulundukları noktaya göre otobüs ya da tramvay aktarması ile çarşıya ulaşım sağlayabilirler. Hem Avrupa hem de Anadolu yakaları için çarşıya giden otobüs hatları vardır.

Kapalıçarşı'ya hangi otobüsler gider?

Toplu taşıma ile Kapalıçarşı’ya ulaşmak isteyen kişiler otobüs ve tramvay kullanılır. Çarşıya giden otobüs numaraları şunlardır:

  • 28
  • HVİST 12
  • 94A
  • 92B
  • 66
  • 77A

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Kapalıçarşı'ya tramvay ile nasıl gidilir?

Kapalıçarşı’ya toplu taşıma ile gidilirken tramvay kullanımı genel olarak aktarma yapmak içindir. Ayrıca çarşıya ulaşım için en kolay bulunan ve en sık tercih edilen yol da tramvaydır. Bağcılar Kabataş tramvay hattı üzerinden Beyazıt durağına ulaşmak yeterlidir. Beyazıt durağında indikten sonra birkaç dakika yürüyerek Kapalıçarşı girişine ulaşabilmek mümkündür.

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Kapalıçarşı
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