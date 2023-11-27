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Pera Müzesi'ne nasıl gidilir? Pera Müzesi nerede, hangi semtte?

25.11.2023 12:25 | Son Güncelleme:
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Tarih kokan sokakları ve binaları ile meşhur olan İstanbul’un yıllardır ev sahipliği yaptığı önemli müzelerden biri de yüzlerce yıllık tarihi ile bilinen Pera Müzesi’dir. Bir müzeden çok daha fazlası olan Pera Müzesi, 1893 yılında yaptırılmış olan Bristol Otel’in binasında yer alır. Burada sergilenen eserlerin yanı sıra oditoryum, eğitim odaları, etkinlikler için de kullanılabilen çok amaçlı sergi alanları, kafe ve dükkan da bulunur.

Pera Müzesi'ne nasıl gidilir? Pera Müzesi nerede, hangi semtte?

Özel olarak hazırlanan bir projeye istinaden 2005 yılında müze olarak hizmet vermeye başlayan Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından geniş çapta bir kültür ve sanat hizmeti verme amacı ile açılmıştır. Vakfa ait olan Kütahya Çini ve Seramikleri, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri, Oryantalist Resim isimli koleksiyonları ile bu koleksiyonların simgelediği değerleri gelecek nesillere aktarma hedefi bulunan müzede uluslararası ve ulusal birçok etkinlik de gerçekleştirilmektedir.

Pera Müzesi nerededir?

Özel müzeler arasında kabul edilen Pera Müzesi, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alır. Pera müzesi yol tarifi şu şekildedir: İstiklal Caddesi’nin yan sokağında, Tepebaşı’nın alt kısmındaki meşrutiyet Caddesi’nde. Müze aslında çok eskiden yaptırılmış olan tarihi Hotel Bristol Binası içindedir. Özel bir internet sitesi dışında sosyal medya hesapları da bulunan ve bu hesapları aktif olarak kullanan müzede gerçekleştirilen birçok ulusal ve uluslararası etkinlik bu hesaplardan duyurulmaktadır.

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Pera Müzesi hangi semttedir?

Pera Müzesi giriş ücreti her yıl güncellenmektedir. Ayrıca belirli günlerde ücretsiz giriş uygulaması da vardır. Örnek olarak müze her Çarşamba günü tüm öğrencilere ücretsiz giriş hakkı verir. Engelli ve refakatçisi, ICOM kart sahipleri, MMKD (Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği) üyeleri ve on iki yaş altı çocuklar müzeye ücretsiz olarak alınmaktadır. İçeriğinde yer alan çeşitli etkinlik alanları ve kafesinde farklı lezzetlerin, dünya mutfaklarından nadide örneklerin de deneyimlenebildiği müze Beyoğlu’ndadır. TRT binasının arka kısmında yer alır. Yürüyerek, özel araçla ya da toplu taşıma araçları ile müzeye gidebilmek mümkündür.

Pera Müzesi’ne nasıl gidilir?

Eğer Pera Müzesi’ne toplu taşıma ile gidilecekse otobüs ya da tramvay gibi araçlar kullanılabilir. Örnek olarak Taksim’den geçen herhangi bir otobüse binerek müzeye ulaşmak mümkündür. Pera Müzesi hangi metro durağından binilirse binilsin Şişhane durağında inilmelidir. M2 Metro, B1 tren ya da D11 minibüsleri dışında aşağıdaki otobüslere de binilebilir:

  • 46Ç
  • 89C
  • 76D
  • 66
  • 55T
  • 36T
  • 32T

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Pera Müzesi’nde neler var?

Sabit olarak müzede sergilenen eserler dört farklı koleksiyon başlığı altında sunulmaktadır. Bu bölümler ve içeriğinde sergilenenler şunlardır: Oryantalist Resim Koleksiyonu, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu, Fotoğraf Koleksiyonu. Oryantalist Resim Koleksiyonu kapsamında 17. ve 19. yüzyıl arası dönemde Osmanlı’dan etkilenerek eserler üreten oryantalist ressamların en önemli eserleri sergilenir. Bunların arasında en önemli resimlerden biri, iyi bilinen Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi resmidir.

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pera müzesi
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