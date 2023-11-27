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Deniz Müzesi'ne nasıl gidilir? İstanbul Deniz Müzesi nerede, hangi semtte?

25.11.2023 11:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye birçok tarihi ve kültürel değere sahip olan bir ülkedir. İstanbul şehri bu değerlere ev sahipliği yapan şehirlerden biridir. İstanbul Deniz Müzesi de burada yer alır. Ülkenin en büyük denizcilik müzesi ünvanına sahip olan Deniz Müzesi’nin, sergilediği 20.000 kadar eser ile Türkiye’nin ilk askeri müzesi olma özelliği de vardır.

Deniz Müzesi'ne nasıl gidilir? İstanbul Deniz Müzesi nerede, hangi semtte?

Yüzlerce yıllık tarihi ve farklı kültürlerden günümüze ulaşan değerleri ile ülkemiz son derece kıymetli bir geçmişe sahiptir. Eski zamanlardan günümüze ulaşmayı başarmış ya da yapılan çalışmalar sonucu bulunabilmiş birçok eser farklı şehirlerde kurulmuş olan müzelerde sergilenmektedir. Bu müzelerden biri de İstanbul’daki Deniz Müzesi’dir. Kendi alanında özel olan tüm müzeler gibi bu müze de sergilediği eserlerle ülkenin en önemli müzeleri arasında yer alır.

İstanbul deniz müzesi nerededir?

İlk askeri müze unvanına sahip olan Deniz müzesi, 1897 yılında büyük emekler verilerek temeli atılabilmiş bir müzedir. Daha öncesinde müze deposu olarak kullanılırken açılışı 1914 yılında gerçekleştirilebilmiştir. Türkiye’nin en büyük deniz müzesi olma özelliği bulunan ve İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan Deniz Müzesi, Beşiktaş ilçesindedir. Müzeye Avrupa yakasından ya da Anadolu yakasından ulaşım sağlanabilmektedir.

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Deniz Müzesi’ne nasıl gidilir?

Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Deniz Müzesi’ne özel araç ile, yürüyerek ya da toplu taşıma kullanılarak ulaşabilmek mümkün olur. Anadolu yakasından gidilecekse öncelikle Kadıköy Rıhtım’dan kalkan Beşiktaş vapuruna binilmelidir. Beşiktaş iskeleden indikten sonra birkaç dakika yürünmesi gerekir. Esenler, Bağcılar, Güngören gibi daha uzak semtlerden gelinecekse tramvay kullanılabilir. Maslak, Sarıyer, Levent semtlerinden otobüs ile ulaşım sağlayabilmek de mümkündür. Müzeye gitmek için binilebilecek otobüs hatları şunlardır:

  • 41E
  • 29C
  • 29D
  • 27SE
  • 27E

Deniz Müzesi’nin içindeki eserler nelerdir?

Türkiye’nin ilk askeri ve en büyük deniz müzesi olan İstanbul Deniz Müzesi’nde, yirmi binden fazla eser sergilenmektedir. Milli mücadele döneminden kalma eserler, tarihi gemilere ait parçalar ve maketler müzede sergilenen eserlerden sadece bazılarıdır. Müzede ayrıca eski el yazması eserler, haritalar, askeri yayınlar ve özellikle deniz ve denizcilik ile ilgili parçalar ziyaret edilebilmektedir. 10:00 – 18:00 arası ziyaret edilebilen müzenin 2023 giriş ücretleri 60 TL ile 200 TL arasında değişiklik göstermektedir.

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Deniz Müzesi’nde neler var?

İstanbul Deniz Müzesi’nde sergilenen eserlerin bulunduğu bölümler dışında hediyelik eşya bölümü de yer almaktadır. Müzede sergilenen bazı parçalar ya da müzenin içeriği ile ilgili hediyelik eşyalar buradan satın alınabilmektedir. Müzede, askeri yayınlar, silahlı kuvvetlere ait dergiler, Türk haritaları, birçok dilde yayınlanan denizcilik kitapları, atlarlar, el yazması eski kitaplar, Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağı, İnebahtı Deniz Savaşı’ndan kalan bir sancak, Nusret mayın gemisinin maketi ve bu gemiden bazı parçalar da bulunmaktadır.

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