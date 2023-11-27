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Rumeli Hisarı'na nasıl gidilir? Rumeli Hisarı nerede?

25.11.2023 13:43 | Son Güncelleme:
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Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalan tarihi yapılardan biri de Rumeli Hisarı’dır. Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet’in padişah olduğu zamanlarda yaptırılmıştır. Aslında bir kaledir ve İstanbul Boğazı’nın en dar olarak belirlenen kısmında yer alır. Tam karşısında 1. Bayezid’in yaptırdığı Anadolu Hisarı bulunur. Kalenin üç büyük kulesi, on üç küçük kulesi ve bir ortanca kulesi vardır.

Rumeli Hisarı'na nasıl gidilir? Rumeli Hisarı nerede?

1452 yılında inşa ettirilmiş bir kale olan Rumeli Hisarı, tam karşısında yer alan Anadolu Hisarı ile birlikte Bizans İmparatorluğu’na kuzeyden gelen askeri ve ekonomik desteğin önüne geçebilmek için yaptırılmıştır. Müslihiddin’in mimarlığını üstlendiği Rumeli Hisarı, 1453 İstanbul Fethi’nden sonra askeri değerini yitirmiş olsa da daha sonra farklı görevler üstlenmiştir. Örneğin on dokuzuncu yüzyıla dek ayrı ayrı zamanlarda gümrük kontrol noktası ve hapishane olarak kullanılmıştır.

Rumeli Hisarı nerededir?

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren içine dükkânların, camilerin, mahallelerin, evlerin kurulduğu Rumeli Hisarı, günümüzde halka açık bir açık hava müzesi formuna bürünmüştür. Yerli yabancı turistleri ağırlayan Rumeli Hisarı, kuşbakışı görüş açısında Hz. Muhammed’in Arap alfabesindeki ismi okunabilmektedir. İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan Rumeli Hisarı, Yahya Kemal Caddesi’nde bulunmaktadır. Boğazkesen Hisarı adı ile de bilinen Rumeli Hisarı bulunduğu semte de adını vermektedir. Bu bölgeye birden fazla ulaşım seçeneği vardır.

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Rumeli Hisarı’na nasıl gidilir?

Rumeli Hisarı’na özel araçla, yürüyerek ya da toplu taşıma kullanılarak gidilebilir. Beşiktaş’tan ya da Kabataş’tan kalkan 25E numaralı otobüse ya da Zincirlikuyu’dan kalkan 559C hatlı otobüse binerek hisara ulaşabilmek mümkündür. Bölgeye gitmek için ayrıca Hisarüstü – Levent hattında yer alan M6 metrosuna binerek de mümkün olur. Rumeli Hisarı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere pazartesi hariç her gün açıktır. Ziyaret saatleri ise pazartesi dışında haftanın her günü için sabah 09:00 ile 16:00 arasındadır.

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Rumeli Hisarı’na hangi otobüs gider?

Resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Rumeli Hisarı girişleri ücretlidir. 2023 yılı için bu ücretler 130TL olarak belirlenmiştir. Osmanlı dönemine ait taş eserlerin, topların sergilendiği Rumeli Hisarı’na şu otobüslere binilerek ulaşım sağlanabilir:

  • 22
  • 25E
  • 40T
  • 42T
  • 22RE
  • 49
  • 40

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Rumeli Hisarı
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