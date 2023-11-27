HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? Galata Kulesi nerede?

Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? Galata Kulesi nerede?

25.11.2023 15:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını bulunduğu semtten alan Galata Kulesi ya da müze olarak halka açıldıktan sonraki ismiyle Galata Kulesi Müzesi, İstanbul’da yer alan en eski yapılar arasındadır. Sadece tarihi ve tarihsel işlevi ile değil efsanesi ile de dikkat çekmektedir. Farklı dönemler içinde farklı görevler üstlenen yapı daha önce gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır. İstanbul’un ve bulunduğu semtin gözdesi olan simgeleştirilmiş bir binadır.

Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? Galata Kulesi nerede?

Her yıl hem yerli hem yabancı turistleri ağırlayan Galata Kulesi’nin romantik bir efsanesi de vardır. Uzun zamandır anlatılan bu efsaneye göre bu kuleye birlikte çıkan aşıklar asla ayrılmazlar ve evlenirler. Anlatılan bu hikayenin kaynağının Galata Kulesi’nin inşa ediliş hikayesi ile ilgisi olduğu da söylenir. Kule 202 yılından bu yana sergi alanı ve müze olarak da hizmet vermektedir.

Galata kulesi nerededir?

1794 yılında çıkan yangınla ciddi hasar görmüş olan Galata Kulesi, çeşitli tarihlerde geçirdiği restorasyonların ve onarımların ardından 2020 yılından bu yana müze ve sergi alanı olarak da hizmet vermektedir. Adını bulunduğu bölgeden alan Galata Kulesi Beyoğlu’nda yer alır. Galata kulesi yol tarifine göre kule Bereketzade bölgesinde bulunmaktadır. Büyük Hendek Caddesi üzerindeki iki numaralı yapı olarak da ifade edilebilir.

İlginizi Çekebilir

Emirgan Korusu’na hangi otobüsler gider?

Emirgan Korusu’na hangi otobüsler gider?

Rumeli Hisarı’na hangi otobüs gider?

Rumeli Hisarı’na hangi otobüs gider?

 Pera Müzesi'ne nasıl gidilir?

Pera Müzesi'ne nasıl gidilir?

Deniz Müzesi'ne nasıl gidilir?

Deniz Müzesi'ne nasıl gidilir?

Oyuncak Müzesi’nde müze kart geçerli mi?

Oyuncak Müzesi’nde müze kart geçerli mi?

Galata kulesi ziyarete açık mı?

Tarihi çok eskilere dayanan kule, cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte deniz kuvvetleri ve itfaiye teşkilatına da hizmet etmiştir. 1960’lı yılların başında üst bölümündeki kirişlerin çökmesi nedeniyle boşaltılan kule daha sonra turistik bir şekilde kullanıma açıldı. 1664 yılında açılan bir ihale sonucunda düzenlemeler yapılan kule 1964 yılının Eylül ayında yapılan bir tören ile ziyarete açılmıştır. Son halinde bodrum katı servis katı olarak kullanılmaktadır. İlk katta bir şark kahvesi, ikinci katta kulenin tarihinin yansıtıldığı bir müze, üçüncü katta hediyelik eşya satılan reyonlar, dördüncü katta ise Ceneviz Meyhanesi adında bir mekân vardır. Beşinci katta ise mutfak yer alır.

Sekizinci katında bir gece kulübünün bulunduğu Galata Kulesi’nde altıncı katta tuvaletler ile vestiyer bölümü vardır. 1989 yılındaki Resmi Gazete ilanı ile Galata Kulesi ve Çevresi resmen turizm merkezi ilan edilmiştir ve Turizm Bakanlığı’nın yetki alanındadır.

Galata Kulesi’ne nasıl girilir?

Her gün açık olan Galata kulesi giriş ücreti 650 TL’dir. Resmi olarak reşit kabul edilmeyen kişilerin yanlarında vasileri olmadan girmesi yasaktır. Sesli rehberlik hizmeti ile ziyaretçilerini ağırlayan Galata Kulesi her gün belli saatler arasında açıktır. Buna göre:

  • Açılış saati: 08:30
  • Kapanış Saati: 23:00
  • Gişe Kapanış saati: 22:00

İlginizi Çekebilir

Çamlıca Tepesi'ne nasıl gidilir?

Çamlıca Tepesi'ne nasıl gidilir?

Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro ve otobüs ile ulaşım

Sabiha Gökçen Havalimanı'na metro ve otobüs ile ulaşım

 Atatürk Arboretumu’na hangi otobüs gider?

Atatürk Arboretumu’na hangi otobüs gider?

 Marmara Adası feribotları nereden kalkıyor?

Marmara Adası feribotları nereden kalkıyor?

 Ortaköy’e hangi otobüsler gider?

Ortaköy’e hangi otobüsler gider?

Galata Kulesi’nde müze kart geçerli mi?

Müzede tarih öncesi dönemlerden beri yerleşime şahitliği bulunan üç büyük imparatorluğa yüzlerce yıl başkentlik yapan şehrin bütün dönemlerini yansıtan eserler ve parçalar sergilenmektedir. Seksenli yılların başından bu yana Turizm Bakanlığına bağlı olan müzede müzekart da geçerlidir. Bilet ücretleri ile ilgili güncellemeler her yıl yapılmakta ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldiBu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi
Gizemli metal küreler! Yeni çalışmalar, çok farklı bir tabloyu işaret ettiGizemli metal küreler! Yeni çalışmalar, çok farklı bir tabloyu işaret etti
İstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandıİstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandı
Anahtar Kelimeler:
Galata Kulesi galata kulesi giriş ücreti
En Çok Okunan Haberler
Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama

Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama

Paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandı

İstanbul'a inişte pistten çıktı! Toprağa saplandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.