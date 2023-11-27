Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? Galata Kulesi nerede?

Her yıl hem yerli hem yabancı turistleri ağırlayan Galata Kulesi’nin romantik bir efsanesi de vardır. Uzun zamandır anlatılan bu efsaneye göre bu kuleye birlikte çıkan aşıklar asla ayrılmazlar ve evlenirler. Anlatılan bu hikayenin kaynağının Galata Kulesi’nin inşa ediliş hikayesi ile ilgisi olduğu da söylenir. Kule 202 yılından bu yana sergi alanı ve müze olarak da hizmet vermektedir.

Galata kulesi nerededir?

1794 yılında çıkan yangınla ciddi hasar görmüş olan Galata Kulesi, çeşitli tarihlerde geçirdiği restorasyonların ve onarımların ardından 2020 yılından bu yana müze ve sergi alanı olarak da hizmet vermektedir. Adını bulunduğu bölgeden alan Galata Kulesi Beyoğlu’nda yer alır. Galata kulesi yol tarifine göre kule Bereketzade bölgesinde bulunmaktadır. Büyük Hendek Caddesi üzerindeki iki numaralı yapı olarak da ifade edilebilir.

Galata kulesi ziyarete açık mı?

Tarihi çok eskilere dayanan kule, cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte deniz kuvvetleri ve itfaiye teşkilatına da hizmet etmiştir. 1960’lı yılların başında üst bölümündeki kirişlerin çökmesi nedeniyle boşaltılan kule daha sonra turistik bir şekilde kullanıma açıldı. 1664 yılında açılan bir ihale sonucunda düzenlemeler yapılan kule 1964 yılının Eylül ayında yapılan bir tören ile ziyarete açılmıştır. Son halinde bodrum katı servis katı olarak kullanılmaktadır. İlk katta bir şark kahvesi, ikinci katta kulenin tarihinin yansıtıldığı bir müze, üçüncü katta hediyelik eşya satılan reyonlar, dördüncü katta ise Ceneviz Meyhanesi adında bir mekân vardır. Beşinci katta ise mutfak yer alır.

Sekizinci katında bir gece kulübünün bulunduğu Galata Kulesi’nde altıncı katta tuvaletler ile vestiyer bölümü vardır. 1989 yılındaki Resmi Gazete ilanı ile Galata Kulesi ve Çevresi resmen turizm merkezi ilan edilmiştir ve Turizm Bakanlığı’nın yetki alanındadır.

Galata Kulesi’ne nasıl girilir?

Her gün açık olan Galata kulesi giriş ücreti 650 TL’dir. Resmi olarak reşit kabul edilmeyen kişilerin yanlarında vasileri olmadan girmesi yasaktır. Sesli rehberlik hizmeti ile ziyaretçilerini ağırlayan Galata Kulesi her gün belli saatler arasında açıktır. Buna göre:

Açılış saati: 08:30

Kapanış Saati: 23:00

Gişe Kapanış saati: 22:00

Galata Kulesi’nde müze kart geçerli mi?

Müzede tarih öncesi dönemlerden beri yerleşime şahitliği bulunan üç büyük imparatorluğa yüzlerce yıl başkentlik yapan şehrin bütün dönemlerini yansıtan eserler ve parçalar sergilenmektedir. Seksenli yılların başından bu yana Turizm Bakanlığına bağlı olan müzede müzekart da geçerlidir. Bilet ücretleri ile ilgili güncellemeler her yıl yapılmakta ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.







