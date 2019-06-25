Kapalıçarşı'nın ünlü halıcısına veda

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) KAPALIÇARŞI'nın sevilen esnafından, dünyaca ünlü halıcı Seyfettin Savukduran, hayatını kaybetti. 40 yılını Kapalıçarşı'da geçiren Savukduran'ın cenaze törenine arkadaşı sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile çok sayıda esnaf arkadaşı katıldı. Hiç okumadığı halde 7-8 dil bilen, dünyaca ünlü isimlerin dükkanına uğradığı Savukduran'ı anlatan arkadaşları, "Kapalıçarşı'nın bir çınarı devrildi" dediler. Çocuk yaşta girdiği Kapalıçarşı'da halıcılığı öğrenen ve 40 yılı aşkın süre halıcılık yapan Seyfettin Savukduran, beynindeki tümör nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Seyfettin Savukduran, 6 aydır tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti. Savukduran için dün öğle vakti Esenler Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, akrabaları ile uzun yıllar esnaflık yaptığı Kapalıçarşı'dan esnaf arkadaşlarının yanı sıra Savukduran'ın yakın arkadaşı sanatçı Mahsun Kırmızıgül de katıldı. Törende Savukduran'ın eşi Pamela Savukduran taziyeleri kabul etti. Pamela Savukduran "Çoğu insan onun için burada. Herkes onu çok severdi. Seyfettin çok iyi bir yerde" dedi.

"İSTANBUL'U BANA TANITAN GÜZEL YÜREKLİ BİR İNSANDI"

Savukduran'ı son yolculuğuna uğurlamaya gelenlerden yakın arkdaşı Mahsun Kırmızıgül ise, "Seyfettin benim askerlik arkadaşımdı. Çok değerli bir insandı. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybetmiş. İstanbul'da hiç okumadan 7-8 dil bilen, Kapalıçarşı esnafı tarafından çok tanınan, herkese iyiliği olan bir insandı. Benim de İstanbul'da otelde kaldığım dönemlerde yanıma gelip giden, zaman zaman beni alıp o otelden dışarı çıkaran, İstanbul'u bana tanıtan, iyi bir dost güzel yürekli bir insandı. Dünya iyisi bir insandı" diye konuştu.

"KAPALIÇARŞI CAMİASINDAN BİR DAĞ DEVRİLDİ"

Kapalıçarşı'dan esnaf arkadaşları da Savukduran'ın büyük bir kayıp olduğunu ve çok üzgün olduklarını belirttiler. Esnaf arkadaşı Mustafa Kabak, "Yetim büyümüş. Hayatın bütün zorluklarını tatmış, tek başına mücadele vermiş, başarılı olmuş, cömert, herkesi seven, merhamet eden iyi bir abimizdi. Onu seviyoruz. Hep kalbimizde olacak. 'Kapalıçarşı Sultanahmet camiasında bir dağ devrildi' diyebilirim" derken, Eyüp Uygun ise, "Seyfettin abi çok kaliteli bir insandı. Kapalıçarşı'da 5 binin üzerinde dükkan vardır. Seyfettin abi herkesi tanırdı, herkes de onu tanırdı. 8 yaşından beri Kapalıçarşı'daydı. Yardım etmediği kimse yoktur. Herkese de yardım etmiştir. Kimisi onun sayesinde iş sahibi olmuştur, dükkan sahibi olmuştur. Kapalıçarşı'nın bir çınarı devrildi" diye konuştu.