HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk gözlem altında

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk gözlem altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 16:18 | Son Güncelleme

İran'da ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle sınır kapılarında tedbirler alındı. Van'da bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'de bulunan İranlılar ülkelerine dönmeye, İran'da bulunan Türkler de yurda giriş yapmaya başladı. Şu ana kadar sınırdan giriş yapan 18 Türk, sahra hastanelerinde gözlem altında tutuluyor.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 18 Türk gözlem altında

İran'da koronavirüs nedeniyle ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da tedbir alınmaya devam ediliyor. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, gümrük sahasının bulunduğu alana, sahra hastanesi kuruldu. 60 kişi kapasiteli sahra hastanesinde 30'un üzerinde sağlık personeli görev yapıyor. Ülkeye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına hizmet vermek amacıyla kurulan sahra hastanesinde, Kum ve Meşhed kentlerinde kalanlar ile hastalık belirtisi taşıyanlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.

18 TÜRK GÖZLEM ALTINDA

Türkiye'deki İran vatandaşlarının gidişleri de devam ederken, sahra hastanesi kurulmasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşlarının gelişi de başladı. Kapıköy Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde şu ana kadar 18 Türk vatandaşının gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar
Kayra'dan sevindiren haber! Kayra'dan sevindiren haber!
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kapıköy Gümrük Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Şehit cenazesine damga vurdu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Şehit cenazesine damga vurdu! Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Bir zamanlar genç kızların gözdesiydi! Şimdi ise...

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik İdlib açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik İdlib açıklaması!

İran'dan Türkiye'ye geldi! Bir ilde koronavirüs paniği!

İran'dan Türkiye'ye geldi! Bir ilde koronavirüs paniği!

Diğer Haberler
CZN Burak'ın annesine kötü haber! Tahliye edilmişti ama...

CZN Burak'ın annesine kötü haber! Tahliye edilmişti ama...

Denizli'de iş adamının arabasına bomba koyan tanıdık çıktı

İş adamının arabasına bomba koyan tanıdık çıktı

HDP önündeki babalardan 'Bizi de askere alın' çağrısı

HDP önündeki babalardan 'Bizi de askere alın' çağrısı

‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Kayra Talha Yaman 304 ameliyattan sonra sağlığına kavuştu

Kayra'dan sevindiren haber!

Şehit dayısı almıştı! Askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor

Şehit dayısı almıştı! Üzerinden çıkarmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.