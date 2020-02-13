Kapıkule’de dev uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uluslararası uyuşturucu madde ticareti’ yapan şahıslara yönelik olarak çalışmalar aralıksız sürüyor.

TIR'DAN ECSTASY ÇIKTI



Yapılan çalışmalar neticesinde, 10 Şubat günü saat 04.00 sıralarında ülkeye girmeye çalışan bir tırda Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Muhafaza görevlilerince yapılan aramada; 210 paket halinde daralı ağırlığı 416 kilo gelen toplam bir 200 bin adet civarında ecstasy hap maddesi ele geçirildi.

ORTAK OPERASYON



Söz konusu operasyonlar kapsamında, 1 şüpheli yakalanmış, aynı olayla bağlantılı devam eden çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteği ile İstanbul ilinde bir depoda yapılan aramada toplam 196 paket halinde 160 kilogram gelen eroin maddesi ele geçirilmiş ve olay ile ilgili İstanbul ilinde de 10 şüpheli yakalanarak ile getirildi.

Toplam 11 şüpheli Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

