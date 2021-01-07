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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk

07.01.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turist sayısında yeniden artış yaşanması ile yılbaşını Türkiye'de geçirip geri dönmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgar turistlerin ülkeye girişlerine pandemi tedbirleri kapsamında izin verilen sınır kapısında, negatif sonuçlu PCR test ibrazı isteniyor.

Yeni yılla birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelenler ile yılbaşı tatilinden dönen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluşturuyor.

'YOĞUNLUK SEVİNDİRİCİ'

Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, kente alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sınır kapısında oluşturduğu yoğunluğun sevindirici olduğunu belirterek, "Edirneli esnafımızın pandemi nedeniyle geçirdiği zor günlerde, Edirne'ye adeta akın eden Bulgar turistler, yüzleri güldürdü. Sınır kapılarında oluşan hareketlilik bizleri sevindirdi. Yaptığımız araştırmalarda iğneden ipliğe her şeyi satın alan Bulgar turistler, kişi başı 150 Euro harcayarak, Edirne ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor" dedi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ SINIRDA ÖZENLE UYGULANIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile 30 Aralık tarihinde başlayan 'PCR testi negatif' ibraz etme zorunluluğu, Bulgar ve Türk vatandaşları tarafından olumlu karşılanıyor. PCR testini peronlardaki görevli memurlara negatif olarak ibraz edenler, ülkeye giriş yaparken test yaptırmadan gelenler, gidecekleri adresleri beyan edip, 7 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapıyor. Konaklayacakları adresleri beyan edemeyenler ise Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği yurtlarda 7 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabiliyor.

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YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN

İngiltere'den gelen Mehmet Samurkaş, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Londra'dan geliyorum. Yolcuğum çok iyi geçti. Bulgaristan'da testimizi yaptırdık, İstanbul'a ailemin yanına gidiyorum. Kapıkule'de uygulamaları yerinde buldum. Diğer kapılarda böyle önlemler yok" dedi.

Bulgaristan'dan tatilden dönen Aykut Yıldız ise "Bulgaristan'a üç günlüğüne tatile gittik. Türkiye'deki koronavirüs önlemleri daha sıkı. Bulgaristan'da bu kadar uygulama yok. Bizim sağlığımız için bu yapılan uygulamalar güzel" diye konuştu.

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'ALIŞVERİŞ İÇİN GELİYORUZ'

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Adalas Krilava, "Bulgaristan'ın Harmanlı kentinden Edirne'ye alışveriş yapmak için geliyorum. Edirne'ye alışveriş için geliyoruz. PCR testimizi yaptırdık, aracımız dezenfekteden geçirmemizin ardından Türkiye'ye giriş yapacağız. Bizim gibi çok sayıda alışveriş için günü birlik Türkiye'ye gelen var ve o yüzden biraz yoğunluk yaşanıyor. Giriş yapmak için bekliyoruz" dedi.

Edirne'ye sürekli alışveriş için geldiğini söyleyen Bulgar turist İstislava İvanova da "Bulgaristan'ın Svelengrad kentinden alışveriş için Edirne'ye gidiyorum. Biraz yoğunluk var. Uygulamalardan çok memnunuz. Edirne'ye sürekli alışveriş için geliyoruz. Gıda ve tekstil ürünleri satın alacağım. Türkiye'de hem satılan ürünler hem ucuz hem de kaliteli. Bu yüzden geliyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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