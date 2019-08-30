Kapıkule’de hurma taşıyan tırdan yaklaşık yarım ton eroin çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule’de gerçekleştirilen operasyonda 455 kilogram eroin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 91 milyon lira olduğu belirtildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen bir tır, riskli bulunarak X-ray taramasına sevk edildi. Hurma taşıyan tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, şüpheli görülen noktalar ve bölümler ayrıntılı incelendi. Narkotik köpeklerin araçtaki kolilere aşırı tepki vermesi üzerine içerisinde hurma bulunan koliler açıldı. Kolilerin karton kenarlarının olması gerekenden daha kalın olduğunu fark eden ekipler, kolilerin kenarlarını yırttığında dış kenarların içerisinde gizli bölmeler oluşturulduğunu, bu bölümlere ince plakalar halinde paketlenmiş uyuşturucu maddeler saklandığını gördü. Araçta bulunan tüm kolilerin aynı yöntemle hazırlandığı tespit edildi. Kolilerin içerisinde ele geçirilen 455,5 kilogram eroin maddesinin piyasa değerinin yaklaşık 91 milyon Türk lirası olduğu anlaşıldı. Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

