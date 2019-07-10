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Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

Bir tırda go-kart araçları, cep telefonları, otomobil parçaları ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi - Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada arasında go-kart aracı ile çay ve cep telefonlarının da olduğu çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan D.G.T'nin kullandığı ve PA 0400 BK plakalı tırı durdurdu.

Tırda yapılan detaylı aramada, 4 adet go-kart aracı, 11 bin adet elektronik sigara aparatı atomizer, 2 bin 500 adet elektronik sigara, 6 bin adet elektronik sigara likiti, 153 bin adet sigara filtresi, 440 bin adet sigara kağıdı, 380 bin adet makaron, 3 bin adet içki, 5 bin adet ilaç, 2 bin 500 adet telefon ekranı, bin 600 adet tuşlu cep telefonu, 18 bin adet güneş gözlüğü, 760 adet çanta, 705 adet otomobil parçası, 5 ton çay olmak üzere 1 milyon adetin üzerinde gümrük kaçağı emtia ele geçildi.

Olayla ilgili sürücü D.G.T. ile I.L.D, Y.K, O.S, S.D, M.A, S.B. ve G.D gözaltına alındı.

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eşya kaçak TIR

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