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Kapıları tek tek zorladı! O eve girmeyi başarınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2019 10:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’te girdiği evden televizyon çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis, evden televizyon çaldığı öne sürülen şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan başarılı operasyonla çaldığı LCD televizyonla yakalanan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Televizyon hırsızı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin binaya girmesi ve evden televizyonu çalıp uzaklaşması güvenlik kameralarınca kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cezaevi televizyon hırsız

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