Kapısı açık cipte para dolu çanta bulundu

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali otoparkında kapıları açık halde bırakılan, içindeki çantadan 2 milyon 740 bin lira değerinde çekin yanı sıra 34 bin 925 lira, 5 bin 915 dolar, 25 Euro ile 866 Moldova Leyi çıkan cipin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, havalimanının iç hatlar otoparkında çalışan özel güvenlik görevlileri, akşam saatlerinde bir cipin kapılarının kilitli olmadığını tespit etti. Durumun haberdar edildiği Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri cipte inceleme yaptı.

İncelemelerde, cipin bagaj kısmında duran çanta içinde 2 milyon 740 bin lira değerinde çek, 34 bin 925 lira, 5 bin 915 dolar, 25 avro ile 866 Moldova Leyi bulundu. Araç sahibini bulmak için havalimanında anons yapan görevliler, herhangi bir sonuç alamadı.

Cipte bulunan çantadan çıkan değerli evrak ve para, tutanak altına alınarak, kayıp eşya bürosuna teslim edildi. Dün sabah otoparka bırakıldığı tespit edilen cipin sahibine ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

