HABER

Kapısı açık cipte para dolu çanta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali otoparkında kapıları açık halde bırakılan, bagajındaki çantadan bazı değerli evraklar ile bir miktar Türk lirası ve döviz bulunan cipin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali otoparkında kapıları açık halde bırakılan, içindeki çantadan 2 milyon 740 bin lira değerinde çekin yanı sıra 34 bin 925 lira, 5 bin 915 dolar, 25 Euro ile 866 Moldova Leyi çıkan cipin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, havalimanının iç hatlar otoparkında çalışan özel güvenlik görevlileri, akşam saatlerinde bir cipin kapılarının kilitli olmadığını tespit etti. Durumun haberdar edildiği Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri cipte inceleme yaptı.

İncelemelerde, cipin bagaj kısmında duran çanta içinde 2 milyon 740 bin lira değerinde çek, 34 bin 925 lira, 5 bin 915 dolar, 25 avro ile 866 Moldova Leyi bulundu. Araç sahibini bulmak için havalimanında anons yapan görevliler, herhangi bir sonuç alamadı.

Cipte bulunan çantadan çıkan değerli evrak ve para, tutanak altına alınarak, kayıp eşya bürosuna teslim edildi. Dün sabah otoparka bırakıldığı tespit edilen cipin sahibine ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)
Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı çip çanta döviz

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal! Bebekler karıştı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sinema sektörü temsilcileri bir araya geldi

Beştepe'de sinema zirvesi

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

En acı an! Ağlamamak için çok uğraştı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.