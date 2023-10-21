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Kapısı açık minibüsten düşerek hayatını kaybetti! Ailesi isyan etti

21.10.2023 17:49 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dün, kapısı açık halde hareket eden minibüsten düşen Yıldız Öçal (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öçal, bugün ikindide gözyaşları içinde toprağa verildi. Öçal'ın yeğeni Eren Ayaz, olayda ihmal olduğunu söyleyerek, "Başkalarının da canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

Kapısı açık minibüsten düşerek hayatını kaybetti! Ailesi isyan etti

Olay dün öğle saatlerinde Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yıldız Öçal, alışveriş merkezine gitmek için Karşıyaka-Şemikler minibüsüne bindi. Öçal kısa bir süre sonra iddiaya göre kapısı açık halde hareket halindeki minibüsten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Öçal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan minibüs şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yıldız Öçal bugün Goncalar Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, Öçal'ın Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi eşi Hüseyin Öçal, kızları ve sevenleri katıldı.

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"BAŞKALARININ DA CANI YANMASIN"

Öçal'ın yeğeni Eren Ayaz, olayda ihmal olduğunu söyleyerek, “Bu olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Ayakta yolcu alınmamalı, kapı kapalı olmalı. Biz olayla ilgili bilgi almakta zorluk yaşıyoruz. Görgü tanığı veya ipucuna ulaşamadık. Olayı görenler, tanık olanlardan rica ediyorum. Bize ulaşın. Tıka basa araçları dolduruyorlar. Şoförlerin sicili temiz olmalı. Denetimlerden geçirilmeleri gerekiyor. Bu şekilde devam edilirse bu ne ilk, ne son olur. Başkalarının da canı yanmasın" dedi.

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İzmir Minibüs

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