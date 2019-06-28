HABER

- KAPISINA KİLİT VURULAN KUYUMCU, ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA HER YERDE ARANIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

PENDİK  Esenyalı'da 15 yıldır kuyumculuk yapan İlhami D.'nin onlarca kişiye olan milyonlarca lira borcunu ödememek için 30 Mayıs tarihinde kuyumcu dükkanına kilit vurarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.  Yıllardır birikimini hiçbir teminat almadan altına dönüştürmesi için İlhami D.'ye teslim eden Hasan Özyürek, toplam alacağının 2 milyon 225 bin lira olduğunu, çok sayıda kişinin de aynı amaçla İlhami D'ye para verdiğini söyledi.

Yüksel KOÇ - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA) PENDİK Esenyalı'da 15 yıldır kuyumculuk yapan İlhami D.'nin onlarca kişiye olan milyonlarca lira borcunu ödememek için 30 Mayıs tarihinde kuyumcu dükkanına kilit vurarak ortadan kaybolduğu iddia edildi. Yıllardır birikimini hiçbir teminat almadan altına dönüştürmesi için İlhami D.'ye teslim eden Hasan Özyürek, toplam alacağının 2 milyon 225 bin lira olduğunu, çok sayıda kişinin de aynı amaçla İlhami D'ye para verdiğini söyledi. Aranan İlhami D., hakkında "Güveni kötüye kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

2 Haziran 2019 tarihinde Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi Amirliği'ne giden Hasan Özyürek, 10 yıldır tüm birikimini altına dönüştürmesi için İlhami D.'ye gönderdiğini söyledi. Hasan Özyürek, verdiği paraya karşılık lhami D.'den sadece üzerinde ne kadar çeyrek altın alacağı bulunduğuna ilişkin bir kartvizit aldığını, aralarındaki Whatsapp yazışmalarının da bunu kanıtladığını söyledi.

5 BİN 400 ADET ÇEYREK ALTIN ALACAKLI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İlhami D.'den en son 17 Mayıs 2019 tarihli kartvizit aldığını, bu kartvizitte de 5 bin 400 adet çeyrek altın alacaklı olduğunun yazıldığını belirten Hasan Özyürek, 1 Haziran 2019 tarihinden beri İlhami D.'ye ulaşamadığını, akrabaları aracılığı ile yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığını beyan etti. Polise yaptığı şikayette 5 bin 400 çeyrek altın karşılığı 2 milyon 225 bin lira alacaklı olduğunu söyleyen Hasan Özyürek, üzerinde 5 bin 400 çeyrek yazan 17 Mayıs 2019 tarihli kartviziti de delil olarak polise teslim etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hasan Özyürek'in şikayeti üzerine İlhami D., babası ve kardeşi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatıldı.

EMNİYETİN SAVCILIĞA YOLLADIĞI TAHKİKAT EVRAĞI: ONA ULAŞMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI...

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi Amirliği tarafından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen tahkikat evrağında, İlhami D.'nin telefonunu kapattığı, ona ulaşmanın mümkün olmadığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DARP DA ETTİLER

Hakkını aradığı için İlhami D.'nin yakınlarının kendisini darp ettiğini öne süren Hasan Özyürek, aile mahkemesine başvurarak korunma talebinde bulundu. İlhami D.'nin alacaklılara ödeme yapmamak için malvarlığını da kaçırdığını, gayrimenkulleri üzerine ipotek koydurttuğunu savunan Hasan Özyürek, İlhami D.'nin malvarlığının müsadere edilmesi için de başvuruda bulundu.

HASAN ÖZYÜREK KONUŞTU

10 yıldır tüm birikimini İlhami D.'nin sahibi olduğu kuyumcu dükkanında değerlendirdiğini, eski işinden ayrıldığında, aldığı tazminatı da yine İlhami D.'nin dükkanında altına çevirdiğini söyleyen Hasan Özyürek, buna karşılık senet, çek gibi herhangi bir teminat almadıklarını, ilişkilerinin güvene dayalı olduğunu söyledi. Özyürek, alacaklarına dair tek belgenin İlhami D. tarafından kendilerine verilen ve üzerinde kaç adet çeyrek altın alacaklı olduklarını yazan kartvizit olduğunu söyledi.

İlhami D.'nin 30 Mayıs tarihinde öğle saatlerinde kuyumcu dükkanındaki altınları çantaya koyarak kapıya kilit vurduğunu, onlarca kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştığını, 25 gündür adliyeye gelip gittiğini söyleyen Hasan Özyürek, "25 gündür ne tutuklama kararı, ne tedbir kararı, hiçbir şey çıkartamadım. Hala mağdur durumdayım" dedi.

İlhami D.'den en son Mayıs ayında kartvizit aldığını, bu kartvizite göre 5 bin 400 adet çeyrek altın alacaklı olduğunu söyleyen Hasan Özyürek, 30 Mayıs tarihinde kapısına kilit vuran İlhami D.'nin, dükkandaki altınları çantaya doldurarak toptancısına götürüp sattığını ve o tarihten beri kaçak olduğunu öne sürdü. Özyürek, "Ben paramı istiyorum, paramın peşindeyim. 10 senelik emeğimin karşılığı olan paramı istiyorum. Bunu ispat etmek için 25 gündür de adalet sarayını aşındırıyorum" dedi.

Görüntü dökümü:
------------------
-Hasan Özyürek'in adliyeden çıkışı
-Hasan Özyürek ile adliye önünde röportaj
-Hasan Özyürek'in İlhami D.'den aldığı ve birinde 4281 birinde de 4900 adet çeyrek altın alacaklı olduğuna ilişkin kartvizitler
-Kuyumcu dükkanı

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Bakan Selçuk, Niğde’de öğretmenlerle buluştuBakan Selçuk, Niğde’de öğretmenlerle buluştu
Hosting hizmeti alacaklar dikkatHosting hizmeti alacaklar dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.