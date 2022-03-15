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Kapısını kırarak girdiği evde kız arkadaşına dehşeti yaşattı

15.03.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Hıdır A. isimli şahıs, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadına dehşeti yaşattı. 3 çocuk annesi olan Güneş A.'nın evine, kapısını kırarak girdiği öne sürülen Hıdır A., kadını darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı halde polise gitmek isteyen kadın ise sokak ortasında baygınlık geçirdi.

Kapısını kırarak girdiği evde kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Adana'da Hıdır A., kapısını kırarak girdiği öne sürülen evde kız arkadaşı olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi Güneş A.'yı darbederek yaraladı. Saldırgan olaydan sonra kaçarken, yaralı halde polis merkezine gitmek için yola çıkan, ancak sokak ortasında baygınlık geçiren Güneş A. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi Güneş A.'nın yaşadığı müstakil evin önüne gelen Hıdır A., iddiaya göre bahçe duvarından atlayıp, kapıyı kırarak içeriye girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Güneş A.'ya saldırdığı öne sürülen Hıdır A., kadını darbederek yaraladı. Güneş A., saldırı sırasında evde bulundurduğu biber gazı ile kendini korumak istedi ancak başarılı olamadı. Çocuklarının önünde Güneş A.'yı yaralayan Hıdır A., olayın ardından kaçtı. 2 yaşındaki oğlunu evde bırakan Güneş A., 15 ve 10 yaşlarındaki diğer iki çocuğunu yanına alarak, yaralı halde yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki polis merkezine gitmek için yola çıktı.

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SOKAK ORTASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kadına şiddet ihbarı alan polis, adrese giderken Güneş A.'yı evinin birkaç yüz metre uzağında sokak ortasında baygın halde buldu. Darp sonucu aldığı yaralardan dolayı çocuklarının yanında baygınlık geçirdiği anlaşılan Güneş A., olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Güneş A.'nın evde yalnız bıraktığı bebeğini alan polis, diğer iki çocuğu ile birlikte Akıncılar Polis Merkezi'ne götürdü. Tedaviye alınan Güneş A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hıdır A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adana
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