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Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Gaziantep’te motosiklet ve kapkaç yapan şahıslar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te park halindeki motosikleti zorlayarak aldıktan sonra kaçan motosiklet hırsızı saniye saniye güvenlik kamerasına yakalanırken, 2. olayda ise dinlenmek için kaldırıma oturan bir kadının yanına yaklaşan kapkaççı kadının elindeki telefonu alarak kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANDI

Kamera görüntülerini inceleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 dosyanın faili meçhul şüphelisi olan A.D. isimli şahsı tespit ederek yakaladı. Çalınan motosiklet ve cep telefonu müştekilere teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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