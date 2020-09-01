Kaplan dişiyle poz verdi: 2021 Peugeot 3008 tanıtıldı! İşte özellikleri

Peugeot 3008, 2020 yılının en popüler modellerinden biriydi. Bu sayede geride bıraktığımız dönemde Nissan Qashqai'nin elinde bulundurduğu SUV pazarını ele geçiren Peugeot, 2021 yılına yaklaşmamış ile birlikte yeni nesil SUV otomobilini güncelleme kararı aldı. İşte tasarım çizgilerini daha da geliştiren yeni Peugeot 3008 bu karar ile birlikte tanıtıldı.

PEUGEOT 3008 TASARIMI

Peugeot 3008 tasarım anlamında birçok değişikliğe ev sahipliği yapıyor. Otomobilin fotoğraflarına baktığınızda ilk değişiklik, ızgara tasarımında gözümüze çarpıyor. Peugeot 3008'in ızgara tasarımının tamamen değiştiğini ve yeni tasarımın otomobilin geri kalanıyla bütünleştiğini görüyoruz. Peugeot 2008 gördüğümüz gibi 3008 yazısı da kaputunun üstüne bulunuyor. Yine 2008'de gördüğümüz, kaplan dişi olarak adlandırılan farlar da 3008'de karşımıza çıkıyor ve otomobile ayrı bir hava katıyor. Ön tampon hava girişleri de dikkatimizi çekmiyor değil.

Yeni 3008'in arka bölümde ise stopların üç boyutlu hale getirildiği görülebiliyor. Bunun dışında tamponun alt bölümü yine Peugeot tasarım ekibi tarafından elden geçirilmiş durumda.