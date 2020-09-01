Kaplan dişiyle poz verdi: 2021 Peugeot 3008 tanıtıldı! İşte özellikleri

Peugeot 3008, 2020 yılının en popüler modellerinden biriydi. Bu sayede geride bıraktığımız dönemde Nissan Qashqai'nin elinde bulundurduğu SUV pazarını ele geçiren Peugeot, 2021 yılına yaklaşmamış ile birlikte yeni nesil SUV otomobilini güncelleme kararı aldı. İşte tasarım çizgilerini daha da geliştiren yeni Peugeot 3008 bu karar ile birlikte tanıtıldı.
Peugeot 3008 tasarım anlamında birçok değişikliğe ev sahipliği yapıyor. Otomobilin fotoğraflarına baktığınızda ilk değişiklik, ızgara tasarımında gözümüze çarpıyor. Peugeot 3008'in ızgara tasarımının tamamen değiştiğini ve yeni tasarımın otomobilin geri kalanıyla bütünleştiğini görüyoruz. Peugeot 2008 gördüğümüz gibi 3008 yazısı da kaputunun üstüne bulunuyor. Yine 2008'de gördüğümüz, kaplan dişi olarak adlandırılan farlar da 3008'de karşımıza çıkıyor ve otomobile ayrı bir hava katıyor. Ön tampon hava girişleri de dikkatimizi çekmiyor değil.
Yeni 3008'in arka bölümde ise stopların üç boyutlu hale getirildiği görülebiliyor. Bunun dışında tamponun alt bölümü yine Peugeot tasarım ekibi tarafından elden geçirilmiş durumda.
2021 Peugeot 3008'in kokpitinde direksiyon simidinin, ön konsolun ve gösterge panelinin tasarımının aynı kaldığı gözümüze çarpıyor. Bunun dışında otomobilin bilgi ve eğlence ekranının 10 inç boyuta yükseltildiğini fark ediyoruz.
Yeni 3008, trafik levhalarını tanıma sistemi, kör nokta uyarı sistemi, gece görüş sistemi, adaptif hız sabitleme (dur-kalk özellikli), yeni nesil otomatik fren yardımcısı, sürücü dikkat uyarısı ve park asistanı gibi yetenekler ile donatılmış.
Gelelim 2021 Peugeot 3008'in kaputunun altına. Yeni 3008 bir dizel, iki benzinli ve iki hibrit olmak üzere toplam 5 motor seçeneği sunuyor. Bu motorlardan ilki 1.2 litrelik üç silindirlik PureTech motor. Bu motor 130 beygir güç üretiyor ve istenildiği takdirde 8 ileri otomatik şanzıman ile satın alınabiliyor. Diğer bir benzinli motor seçeneği olan 1.6 litrelik dört silindirli PureTech motor, 180 beygir güce sahip. 1.5 litrelik dört silindirli BlueHDİ motor ise 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretebiliyor. Hibrid seçenekler ise Hybrid 225 e-EAT8 ve Hybrid4 300 e-EAT8 olarak sıralanıyor.
Önden çekişli Hybrid 225, 180 beygirlik bir PureTech motora ve 110 beygirlik bir elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. Dört çeker Hybrid4 300 ise 200 beygirlik PureTech motor ve iki elektrikli motor ile geliyor.Bu motor seçeneğinde öndeki elektrik motoru 110 beygir güç üretirken, arkadaki motor 110 beygir güç üretiyor. Böylece güçlü bir hibrit otomobil karşımıza çıkıyor. Hibrit versiyonlar yaklaşık olarak 56 ve 59 km menzil sunuyorlar.
Makyajlı Peugeot 3008'in yıl sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak. Otomobilin fiyatı ise henüz belli değil.
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