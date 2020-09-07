Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor

Osmanlı’nın son yıllarında adını duyuran bir entelektüel olan Osman Hamdi Bey, Kaplumbağa Terbiyecisi eseri ile tanınır. Aslında Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı bulmuştu.

1842’de doğan Osman Hamdi Bey, Osmanlı Devleti adına yurt dışında okuyan ilk öğrenciler arasında yer alıyor. Aklı sanatta olmasına rağmen hukuk okudu. II. Abdülhamit, Osman Hamdi Bey'i, Sanayi-i Nefise Mekteb-i'ne tayin etti ve Osmanlı'nın ilk güzel sanatlar okulu açılmış oldu. Müzecilik ve sanat konusunda çok çalışan Osman Hamdi Bey'in en ünlü eserlerinden olan Kaplumbağa Terbiyecisi'nin mesajlarından birinin bu çalışmalar olduğu iddia ediliyor.

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ NE ANLATIYOR?

Ünlü tablo Kaplumbağa Terbiyecisi’nde bir derviş ve yerde kaplumbağalar yer alıyor. Uzun yıllar boyunca sırrı çözülemeyen tabloyla ilgili zaman içerisinde 3 farklı iddia ortaya atıldı.