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Kaplumbağa "Tuki" 99 yaşına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 15:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin en yaşlı sakini kaplumbağa Tuki'nin 99. yaş günü kutlandı - Daha önce Dünya Kupası finali de dahil 5 derbinin galibini doğru tahmin eden Tuki'ye göre yarın yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını, sarı-kırmızılı ekip kazanacak - Hayvanat Bahçesi Genel Müdür Yardımcısı Atasoy: - "Tahminini Galatasaray'dan yana kullandı, bazı arkadaşlar mutlu bazıları bu durumdan mutsuz ama 5 yıldır tutturdu, bu sene de tutturacağına inanıyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olarak bilinen "Tuki", 99 yaşına girdi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan ve 99 yaşına giren dev Aldabra kaplumbağası "Tuki" için doğum günü ve derbi tahmini etkinliği düzenlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin tahmini merak edilen Tuki'nin kafesine sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renkte futbol topları konuldu. Daha önce aynı yöntemle Dünya Kupası finali de dahil 5 derbinin galibini doğru tahmin eden Tuki, sarı-kırmızılı ekibin renklerini barındıran topa yöneldi.

Daha sonra Tuki'nin 20 yıldır bakıcısı Neşat Aydın, meyve ve sebzelerden oluşan doğum günü hediyesini verdi.

Hayvanat bahçesinin Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, koruma altında bulunan 250 hayvan türünden 62'sinin neslinin tehlike altında olduğunu belirtti.

Atasoy, 1920 doğumlu Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki'nin de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında olduğunu vurguladı.

- "Galatasaray'ı seçti ve çok mutluyum"

Atasoy, Tuki için düzenledikleri doğum günü ve derbi tahmini etkinliğiyle ziyaretçilere, dev Aldabra neslini tehlikeye sokan etkenler konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hem Tuki'nin doğum günü hem de bizim yıllardır sürdürdüğümüz bir geleneğimiz var, derbi öncesi bir tahminde bulunuyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi bir tahminde bulunmasını istiyorduk, doğum gününe denk geldi. Tahminini Galatasaray'dan yana kullandı, bazı arkadaşlar mutlu bazıları bu durumdan mutsuz ama 5 yıldır tutturdu, bu sene de tutturacağına inanıyoruz."

Hayvanat bahçesi çalışanlarından Sedat Şık da bugün izinli olduğunu ancak Tuki'nin tahminini merak ettiği için hayvanat bahçesine geldiğini kaydetti. Şık, Galatasaray taraftarı olduğunu, Tuki'nin tahmininden mutluluk duyduğunu ifade etti.

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