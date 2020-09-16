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Kaplumbağa yiyen Avustralyalı büyükelçi gelen tepkiler üzerine özür diledi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 17:07 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Kamboçya Büyükelçisi Pablo Kang, yumuşak kabuklu kaplumbağa içeren bir yemeği yediği için özür diledi. Bu tür, dünyanın bazı bölgelerinde sıkı koruma altında bulunuyor.

Kaplumbağa yiyen Avustralyalı büyükelçi gelen tepkiler üzerine özür diledi

Avustralyalı diplomat Pablo Kang, yemek seçimi nedeniyle hem hayvanseverlerin tepkisi çekti hem de neredeyse siyasi bir krize neden oluyordu.

Bu ya başında Kamboçya’nın batısındaki Pailin bölgesini ziyaret eden Kang, Twitter hesabından yumuşak kabuklu kaplumbağa (nehir kaplumbağası) içeren yemeğe ait bir kare paylaştı. Ancak gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Bunun üzerine özür dileyen Kang, “Yumuşak kabuklu kaplumbağa ve yılan balığı hakkındaki tweetimi sildim ve gücendirdiğim herkesten özür diliyorum. Niyetim bu yemeklere teşvik etmek değil, ziyaretim sırasında bana sunulan yiyeceklerden bazılarını insanlara anlatmaktı. Nesli tükenmekte olan türlerin gıda veya başka amaçlarla kullanılmasına kesinlikle göz yummuyorum ve bundan sonraki hareketlerimde çok daha dikkatli olacağım” dedi.

Yerel gazetelerden VOD’ye açıklamaya yapan Avustralya Büyükelçiliği ise yemeğin resmi bir davette sunulduğunu belirtti. Elçilik ayrıca kaplumbağanın vahşi yaşamdan koparılmadığını, bir yetiştirme çiftliğinden geldiğinden emin olduklarını da vurguladı.

Kamboçya’da her ne kadar bazı kaplumbağa türleri özellikle çorbalarda kullanılmak üzere eti için yetiştirilse de, yumuşak kabuklu Çin kaplumbağası gibi bazı türler pek çok Asya ülkesi için endemik sayılıyor. Söz konusu bu türlerin yaşamı tehlike altında bulunuyor.

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