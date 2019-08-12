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Kaplumbağaları alevlerin arasından itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde sazlık ve ağaçlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan 2 kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaplumbağaları alevlerin arasından itfaiye kurtardı

MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde sazlık ve ağaçlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan 2 kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Köprübaşı ilçesinin kırsal Borlu Mahallesi Gerencik Mevkisi'ndeki sazlık ve ağaçlık alanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler arasında kaldığı belirlenen 2 kaplumbağa, ekipler tarafından yanmaktan kurtarıldı. Alevler, büyümeden söndürülürken, kurtarılan iki kaplumbağa doğal ortamlarına bırakıldı.

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Kaplumbağaları alevlerin arasından itfaiye kurtardıKaplumbağaları alevlerin arasından itfaiye kurtardıKaplumbağaları alevlerin arasından itfaiye kurtardı

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