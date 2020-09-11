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Kaplumbağayı ezmemek için canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 21:13 | Son Güncelleme

Osmaniye’de motosiklet ile otoyolda seyir halinde iken önüne çıkan kaplumbağayı ezmemek için firene basıp takla atarak kaza yapan 16 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye güney çevre yolunda kurban bayramı arifesinde meydana geldi.

Kaplumbağayı ezmemek için canından oldu

Osmaniye’de motosiklet ile otoyolda seyir halinde iken önüne çıkan kaplumbağayı ezmemek için firene basıp takla atarak kaza yapan 16 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye güney çevre yolunda kurban bayramı arifesinde meydana geldi. Otoyolda kendi kullandığı motosiklet ile ilerleyen 16 yaşındaki Alihan Göknar’ın önüne kaplumbağa çıkınca, motosikletli genç, kaplumbağayı ezmemek için firene basıp takla atarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan ambulans ile ağır yaralı olarak Osmaniye’deki bir hastaneye kaldırılan Alihan Göknar, yaklaşık 40 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi Osmaniye’de toprağa verildi.

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