Kapsül gardırop mantığıyla sadece 7 temel parçadan 30 farklı kombin çıkarma formülü

Kapsül gardırobun vazgeçilmez parçalarından biri beyaz gömlektir! Kumaşının kalitesine ve kesiminin zamansız olmasına dikkat edin. Bu gömlekle onlarca farklı kombin oluşturabilirsiniz. Jean pantolonla günlük, kumaş pantolonla ise resmî bir görünüm elde edersiniz. Ayrıca kollarını kıvırarak spor bir hava katabilirsiniz. Yine aynı şekilde aksesuarlar devreye girince beyaz gömleğin havası değişir!
İyi kesime sahip bir jean pantolon sayesinde çok fazla kombin oluşturabilirsiniz. Ayakkabılarla ve üzerine giydiklerinizle farklı stiller yaratmanız mümkün. İsterseniz oversize bir tişörtle rahat bir görünüm elde edebilir, isterseniz saten bir gömlekle şık bir mekâna gidebilirsiniz.
Kumaş pantolonların sadece resmî ortamlarda kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Günlük kombinlerde de şık bir görünüm oluşturabilir. Beyaz tişörtle daha modern dururken, gömlekle de profesyonel bir görünüm yakalarsınız. Tabii burada yine ayakkabı seçimi de önemli!
Midi boy siyah bir etek hem klasik görünümü hem de günlük kombinleri beraberinde getirir. Yazın sandaletlerle kullanırken, kışın çizmelerle farklı görünümler elde edebilirsiniz. Beyaz gömlek, tişört ya da ince kazaklarla kombinlemesi oldukça kolaydır.
Bej, gri ya da krem tonlarında ince bir triko kazak kapsül gardırobunda kesinlikle olmalı! Tek başına giyebilirsiniz, aynı zamanda gömlek üzerinde de kullanabilirsiniz. Jean pantolonla günlük dururken, etekle zarif bir görünüme ulaşırsınız. Ayrıca katmanlı kombinlerde oldukça işlevseldir.