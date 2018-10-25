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Kar altında doğum yapan köpek ile 7 yavrusu korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

Kar altında doğum yapan köpek ile 7 yavrusu korumaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bugün başlayan kar yağışı altında doğum yapan sokak köpeği ile 7 yavrusu belediye ekiplerince kurtarılarak hayvan barınağında koruma altına alındı.

Demirci merkez ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor,

İlçeye bağlı 1200 rakımlı Bardakçı Mahallesi'nde doğum yapan köpeğin zor durumda olduğunu gören mahalle sakinleri belediyeden yardım istedi.

Mahalleye giden belediye ekipleri, kar yağışı altında doğum yapan köpeği ve 7 yavrusunu alarak Demirci Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Soğuktan titreyen köpek ve yavruları, belediye görevlilerince ısıtılmış bölüme alındı. Köpeklere burada mama ve su verildi.

Bardakçı Mahallesi sakinlerinden Nail Adışen, yavrulara müdahale edebilecek imkanlarının olmadığını, bu nedenle belediyeye haber verdiklerini, "Sıcak bir ortama götürüldüğünü öğrenip rahatladık." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da duyarlı davranan mahalle sakinlerine teşekkür ederek, "Barınağımızda 100'ü aşkın köpeğimizin ve yavrularının tedavileri yapılıyor. Yiyecekleri verilip aşıları yapılarak hasta olanlar iyileştirildikten sonra yeniden doğayla buluşturuyoruz. Rehabilitasyon merkezimizde yılda bin hayvanın bakımını yapıyoruz." diye konuştu.

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Anne köpek ve 7 yavrusu Bardakçı Mahallesi Demirci Demirci Belediyesi Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi Manisa

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