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Kar hayatı felç etti! Köylülere çağrı: Merkeze inin

21.01.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle köylülere çağrıda bulunarak, ilçede evleri olanlara merkeze inmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kar hayatı felç etti! Köylülere çağrı: Merkeze inin

Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Zonguldak'ta da şiddetli kar yağışı devam ediyor. Devrek Kaymakamı Ümit Altay kentte evi olan köylülere merkeze inmeleri çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kaymakam Altay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren ülkemizi etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca özellikle bölgemizde etkili olması bekleniyor. Bu sebeple, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın eğer Devrek merkezinde evleri mevcutsa bu haftayı ilçe merkezinde geçirmelerini tavsiye ediyorum. Köylerde kronik hasta, bakıma muhtaç yaşlı, hamile, diyalize giren vatandaşlarımızın özellikle merkezde olmasının sağlanması önem taşıyor. Kurumlarımız bu süreçte bütün imkanlarıyla kamu hizmetlerinin sağlıklı şekilde devamı için çalışmakla beraber siz değerli vatandaşlarımızın da kendi imkanları dahilinde ortaya çıkabilecek aksamalara karşı tedbirlerini alması mağduriyet yaşanmaması için önemli. Bu süreçte barınma sıkıntısı çeken, hasta, kimsesiz vb. şahıslar görürseniz lütfen Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze ulaşarak gereğinin yapılması için bilgi verin. Bağlı bulunduğunuz mahalle/köydeki muhtarlarımızdan da bu konuda yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. Gerektiğinde buradan bana da mesajla ulaşabilirsiniz. Bu zor haftayı hep birlikte sağlıkla ve sıkıntısızca geçirelim inşallah" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı kaymakam Zonguldak
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