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Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Sadece 110 kilometre ötede lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü

19.12.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'de sıcaklığın düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, her yer beyaza büründü. Zaman zaman etkisini artırarak lapa lapa yağan karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Kocaeli Kartepe'deki kar yağışıyla ilgili tüm gelişmeler...

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Sadece 110 kilometre ötede lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, yeni haftanın başlamasıyla kış kendisini hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar yurt genelinde düşmeye başlarken, İstanbul için kar tahminleri gelemeye başlamıştı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, kar yağışı için "sinoptik desen oluşmaya başlıyor" diyerek heyecan yaratırken, beklenen haber Kocaeli'nden geldi.

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KARTEPE, BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm destinasyonlarından Kartepe, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman lapa lapa kar yağışı etkili olurken, 1600 rakımlı Kartepe'de sıcaklık 8 derece olarak ölçüldü.

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"KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE YAKLAŞTI"

Kartepe'de yağan karı görüntüleyen bir vatandaş, "Bugün 19 Aralık 2022. Kartepe'de kar yağışı başlamış durumda. Şuanda tahmini olarak kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı muhteşem. Kartepe gelinliğini üzerine giydi" dedi.

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EKİPLER KAR KÜREME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de Kartepe zirvesinde mesaisine başladı. Ekipler, yer yer 10 santimetreyi bulan kar yağışının olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürecek.

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İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda “Pazartesi çok soğuk. Salı günü de soğuk. Kar için sinoptik desen oluşmaya başlıyor. İlerleyen günlerde kar takibi heyecanı başlar” ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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