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Kar, İstanbul'u beyaza bürüdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:07 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü.

Murat SOLAK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Tarihi Yarımada'daki beyaz örtü havadan fotoğraflandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim'de sabah erkenden işlerine giden bazı vatandaşlar kaygan yolda yürümekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü. Taksim Meydanı'na gelenler selfie çekti. Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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