HABER

Kar maskeli hırsızlar polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

Erzurum'da, kar maskesi takarak bir iş yerinden 160 bin avro ve 10 bin lira çalan 4 hırsız, polis ekiplerinin 3 ilde yürüttüğü çalışmayla yakalandı

Erzurum'da, bir iş yerinden kar maskesi takarak 160 bin avro ile 10 bin lira çalan 4 zanlı, çaldıkları paralarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22 Eylül'de Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde bir iş yerindeki çelik kasadan 160 bin avro ile 10 bin liranın çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bisikletlerle iş yerine gelen, yüzlerinde maske ve sırtlarında çanta olan iki kişinin hırsızlık yaptığını, iki şüphelinin de onlara yardım ettiğini tespit etti.

Şüphelileri takibe alan polisler, Tekirdağ, İstanbul ve Erzurum'da çalışma yaptı. 25 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüphelilerinden İ.P. ve O.G, Erzurum'da, A.C. ve Y.B Tekirdağ'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerin üzerinden çıkan 160 bin avro, sahibine teslim edildi.

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi (2)Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi (2)
Terör bitti dağlar şenlendi, festivaller yapılıyorTerör bitti dağlar şenlendi, festivaller yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çelik Kasa Erzurum eş zamanlkı operasyon mnaskeli soyguncu

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 3.3 şiddetinde deprem!

Bir deprem de Elazığ'da!

Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

Artvin'de sel ve toprak kayması! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama da ODTÜ'den

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

Depremin ardından Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Hepsi tahliye edilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.