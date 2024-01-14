Kar nedeniyle yollar kapanınca... Drone ile alışveriş görenleri şaşırttı! İşte o anlar

İlçeye bağlı Meydancık köyünde yaşayan içerik üreticisi Onur Ekin, yoğun kar yağışı nedeniyle evinin bulunduğu mahallenin yolları kapanınca market alışverişi için ilginç bir yöntem kullandı.

Köyün market işletmecisini arayan Ekin, ihtiyacı olan ürünleri drone ile almak istediğini söyledi. Drone'una bağladığı ip ve ucuna bağladığı poşeti kuş uçuşu yaklaşık 500 metre uzaklıktaki markete göndererek, ihtiyacı olan ekmek ve makarnayı, markete gitmeden aldı.

Yaşananları kamerasına kayıt eden genç, yaptığı açıklamada,”Kar nedeniyle ana yolumuz açık ama mahalle yollarımız kapalı. Ben de bugün köyde kar manzarası çekmek istiyordum. Bizim de market ihtiyacımız oldu. Aklıma drone ile alışveriş yapmak geldi. Marketçiyi aradım istediklerimi söyledim. Drone ile alışveriş yaptık benim için ilginç bir tecrübe oldu” ifadelerini kullandı.





