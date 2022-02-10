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Kar trafiği felç etti! Kara yolları ile tesisler TIR ve araçlarla doldu, taştı

10.02.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yolları ve tesisler, TIR ve araçlarla doldu. Tesislerde TIR'lardan dolayı adım atacak yer kalmazken, kara yollarında ise kilometrelerce araç trafiği oluştu.

Kar trafiği felç etti! Kara yolları ile tesisler TIR ve araçlarla doldu, taştı

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda trafik felç oldu. Kar nedeniyle kara yolları ile tesisler TIR ve araçlarla doldu, taştı. Tesislerde TIR'lardan dolayı adım atacak yer kalmazken, kara yollarında ise kilometrelerce araç trafiği oluştu.

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ARAÇLARIN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR

Aksaray’ı iki gündür etkisi altına alan kar yağışı ve tipiyle birlikte kara yollarındaki trafik felç oldu. Kent genelinde kar yağışı ve tipi halen devam ederken, trafiğe kapanan Aksaray-Adana kara yolu ve yolda bulunan tesisler TIR ve araçlarla adeta doldu taştı. Tesislerde TIR'lardan dolayı adım atacak yer kalmazken, kara yollarında ise kilometrelerce araç trafiği oluştu.

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Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kara yolları halen trafiğe kapalı tutuluyor. Jandarma ekipleri de kapalı güzergahlarda bulunan tesislerdeki araçların çıkışına izin vermiyor.

Kaynak: İHA

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Aksaray
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