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Kar ve tipi Doğu?da ulaşımı vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde tipiyle birlikte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde tipiyle birlikte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Şavşat Karayolundaki Sahara geçidinde ise ağır tonajla araçlara izin verilmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü?nün kar uyarısı yaptığı Doğu Anadolu Bölgesini kar ve tipi vurdu. Gece başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı sebebiyle Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle yaklaşık 6 saat ulaşım durdu. Çok sayıda yolcu otobüsü kar ve tipi sebebiyle akaryakıt istasyonlarında beklemek zorunda kaldı. Kayganlaşan yol sebebiyle TIR?lar yola devam edemezken, karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor. Polis ekipleri yollarda kar yağışı ve sis nedeniyle tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyardı.
İş makinelerinin yoğun çalışması ve kar yağışının etkisini azaltması sonrası Sakaltutan ile Kızıldağ Geçidi'nde ulaşım kontrollü olarak yapılmaya başladı.
SAHARA GEÇİDİ AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Ardahan?daki Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan-Şavşat Karayolundaki 2470 rakımlı Sahara geçidi ağır tonajla araçların geçişine kapatıldı. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermezken, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
MAHSUR KALANLARI AFAD KURTARDI
Kar yağışı Muş?ta da etkili oldu. 180 köy yolunun ulaşıma kapandığı Muş?ta kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Dün akşam saatlerinde şehir merkezine gelmek için yola çıkan Alaniçi Köyü?ne ait iki minibüs, kar ve tipi de mahsur kaldı. İhbar üzerine merkeze bağlı Alaniçi Köyü?ne doğru harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri, iki yolcu minibüse ulaştı.
İki minibüs ve içerisinde çocuklarında bulunduğu toplam 24 yolcu için seferber olan İl Özel İdaresi ile AFAD ekipleri, araç sürücülerine yardımcı olarak, zincir taktı. İş makineleri yardımıyla yolun yarısına kadar halat yardımıyla çekilen iki yolcu minibüsüne, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri şehir merkezine kadar eşlik etti.
Dün öğlen saat 14.00?te köyden yola çıktıklarını söyleyen vatandaşlar, 7 saat süreyle araçlarda mahsur kaldıklarını söyledi. Yolcular, kendilerini kurtaran ve şehir merkezine kadar eşlik eden AFAD ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

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