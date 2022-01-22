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  4. Kar yağışı Bursa'yı esir aldı, uyarıyı bu kez muhtar yaptı: Tedbirli olmalıyız

Kar yağışı Bursa'yı esir aldı, uyarıyı bu kez muhtar yaptı: Tedbirli olmalıyız

22.01.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, uyarılar da gelmeye devam ediyor. Meteorolojinin duyurularının ardından başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürürken, Sarıağıl köyü muhtarı da uyarılarda bulundu. Çevre sakinlerine cami hoparlöründen seslenen muhtar, "Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız" diyerek uyarı yaptı.

Kar yağışı Bursa'yı esir aldı, uyarıyı bu kez muhtar yaptı: Tedbirli olmalıyız

Bursa’nın merkez ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan Kar Yağışı, etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent merkezinde kar kalınlığı 2 santimetreyi bulurken, kar yağışının etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde park ve bahçeler beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu.

Öte yandan İznik İlçesi Sarıağıl Muhtarı Cemalettin Küçük, Cami hoparlöründen anons ederek köylülere seslenerek, "Doğal afetlere karşı tedbirli olmalıyız." dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bursa
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