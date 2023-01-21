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Kar yağışı haritalara yansımaya başladı! İstanbul’a bu kez iyi haber var! ‘İlk atak 26 Ocak’ta…’

21.01.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı Türkiye genelinde bu yıl adeta dört gözle beklenmeye başladı. Meteoroloji uzmanları özellikle İstanbul’a yağması beklenen kar yağışı ile ilgili son gelen bilgileri paylaşırken bu kez sevindiren sözler kullandı. Soğuk hava dalgasının ilk atağını 26 Ocak tarihinde bekleyen uzmanlar İstanbul için de kar sinyallerinin haritalara yansımaya başladığını duyurdu. İşte kar yağışı ile ilgili gelen son dakika haberinin ayrıntıları…

Kar yağışı haritalara yansımaya başladı! İstanbul’a bu kez iyi haber var! ‘İlk atak 26 Ocak’ta…’

Hava durumu haberleri yaşanan kuraklık sonrası tüm Türkiye tarafından yakından takip edilmeye devam ederken uzmanlar da yaşanan her gelişmeyi anında açıklayarak kar yağışı bekleyenlerin merakını gidermeye çalışıyor.

İstanbul’da bu ay sonu beklenen kar yağışı ile ilgili ise önemli gelişmeler olduğu bildirildi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul’da kar sinyallerinin artık haritalara yansımaya başladığını bildirerek soğuk hava dalgasının iki bölüm halinde geleceğini söyledi. Ökten peş peşe yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullanarak kar yağışının ülkemize gelmekte olduğunu gösteren haritalar paylaştı:

“Kuraklık son buluyor. Türkiye çok şanslı bir sinoptiğe giriyor. Peşi sıra yağışlı havalar gelecek. Tüm bölgeler etkilenecek. İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak. Hemen ardından ayın son günleri geniş bir alanda...”

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“İstanbul'da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var.”

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‘KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ LEHİMİZE GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR’

Havaforum tarafından yapılan son kar yağışı paylaşımında ise “Kar seveler ay sonunu ve Şubat ayını iple çekiyor. Meteorolojik modeller lehimize gelişmeye devam ediyor. İtalya riski de var. Bir maç gibi düşünürsek İtalya:1 Türkiye:2 maç devam ediyor. Pazartesi veya Salı maçın sonucu yavaş yavaş belli olur...” ifadeleri kullanıldı.

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