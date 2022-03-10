Kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji duyurdu! İstanbul'da kar yağışı kaç gün devam edecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin bugünden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesinin beklendiği ifade edildi. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava sebebiyle hafta boyunca azalarak, hafta sonunda bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşeceği öngörüldü. Peki kar yağışı ne zaman bitecek?

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, Pazartesi'ye kadar ülke genelinde kalacak. AKOM tarafından yayımlanmış olan uyarıya göre İstanbul’da Perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken Pazar gününe dek yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar beklenmekte.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da beklenen hava durumu ile alakalı olarak Twitter hesabından, 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım.' açıklamasını yaptı.

AKOM'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI GELDİ

AKOM Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağını belirtti. Hafta ortasına kadar devam edecek Sibirya kökenli soğuk havanın, kar yağışını da beraberinde getireceği ifade edildi.

AKOM'un paylaştığı açıklamalara göre, hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem sebebi ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor ve soğukların tüm hafta süreceği tahmin edilmekte.

1987 MART AYINDA NE OLMUŞTU?

1987 yılında, 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi önce Trakya'yı ardından tüm yurdu etkisi altına aldı. S Şubat ayında başlayıp, mart ayına kadar devam eden 1987 kışı İstanbul’u da buza çevirmişti. İstanbul’da Mart ayında 18 saat aralıksız kar yağmış ve kar kalınlığı 1 metreyi bulmuştu.

