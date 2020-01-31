Kar yağışı nedeniyle Kop Dağı'nda mahsur kalan yaklaşık 500 kişi kurtarıldı

Erzurum-Bayburt kara yolunun Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle mahsur yaklaşık 500 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımın çift yönlü durmasına neden oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede, yolcu otobüslerinin de aralarında bulunduğu araçlardaki yaklaşık 500 kişi mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Erzurum ve Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ile Karayolları ekipleri, söz konusu noktaya gitti.

Karayolları ekipleri, 1,5 saat tuzlama ve kar temizleme çalışmasıyla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalanları kurtardı.

Öte yandan, Türk Kızılay Erzurum Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü ekipleri de söz konusu kara yolunda mahsur kalanlara kumanya ve çorba dağıttı.

Kızılay gönüllüleri bazı vatandaşlara zincir takmalarında yardımcı oldu.

