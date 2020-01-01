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  4. Kar yağmayınca bakın nasıl çözüm buldular!

Kar yağmayınca bakın nasıl çözüm buldular!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Antalya'da kar yağmayınca çocukları sevindirmek isteyen Kumluca Belediyesi, Torosların eteklerinden kar getirdi. 7 kamyon kar getiren belediye ekipleri, getirdikleri karları Cumhuriyet Meydanı'na döktü. İlk kez kar gören çocuklar doyasıya oynadı.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin yüksek rakımlı mahallesi Kuzca'nın Söğüt Cuması mevkiinden 7 kamyonla kar getirildi. kamyon kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Belediye işçileri, 2 kardan adam yaptı. Ardından belediye hoparlöründen çocuklar için kar anonsu yapıldı. Kısa süre sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çocuklar kar topu oynadı. Sahilde yaşadıkları için ilk defa kar gören çocuklar bu anların keyfini doyasıya yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bizim çocuklarımız karın olduğu yere gidemiyor. Biz de onların ayağına kar getirerek kar özlemlerini getirdik" dedi. (DHA)

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kar Antalya

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