Kar, yağmur, soğuk hava... Meteoroloji son tahminlerini yayınladı, AFAD ise uyardı! Peki yağış ve fırtınanın etkisi ne zaman azalacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk ve yağışlı havalara karşı uyarılar yapmıştı. Yapılan uyarıların ardından birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Mega kent İstanbul da kar yağışının etkili olduğu illerden biri oldu. İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Çok sayıda vatandaş ise yağışın ve fırtınanın ne zaman etkisi azaltacağını merak ederken, son tahminleri de araştırmaya başladı. İşte yapılan son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı, zamanla Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise 19 Kasım Pazar günü için yurt genelinde beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya dikkat çekerek uyarıda bulundu.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır.

???? Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak.

???? Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat.

Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır.

Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup; gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, tahminlerini paylaştı.

Prof. Dr. Şen'in yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

*"Bugün Pazar, Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'da şiddetli yağış etkili. Yağışlar Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde KKY (Karla karışık yağmur) ve kar şeklinde olacak."

"Pazar Marmara'da Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Düzce, Bolu, Kütahya, Sivas, Erzincan'ın yükseklerinde KKY ve kar; İstanbul'un Çatalca ve Anadolu Yakası'nın doğusunda yüksekler KKY. Öğleden sonra İstanbul ve Marmara'da yağışın etkisi azalacak."

"Bugün Rüzgâr Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında Kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde esecek. İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kısa süreli fırtına hızında."

"Yağışın ve fırtınanın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisi azalacak. Pazartesi ısınma başlıyor.

Bugün İstanbul 8 derece, Yarın 13, Çarşamba 18 derece. İzmir 13, Ankara 6, Antalya 16 derece

