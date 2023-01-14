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  4. Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi! Birçok il için kar ve sağanak uyarısı…

Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi! Birçok il için kar ve sağanak uyarısı…

14.01.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri geldi. Bir çok il için kar ve sağanak yağış uyarısı yapılırken 17-20 Ocak tarihlerinde Türkiye’nin yeni bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıya kalacağı belirtildi. İstanbul’da sıcaklıklar yeniden 19 derecelere yükselecek. Dikkat çeken bir uyarıya göre de ay sonu kutup soğuklarının Türkiye’ye giriş yapması bekleniyor. Paylaşılan haritada yoğun bir kar yağışının ülkemizi bu kez bulabileceği belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi! Birçok il için kar ve sağanak uyarısı…

Meteoroloji 14 Ocak Cumartesi günü için gelen son dakika hava durumu bilgilerini paylaştı. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Öte yandan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'ın da aralarında olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı yapıldı.

‘SICAKLIKLAR YÜKSELECEK AMA PANİK YAPMAYIN’

Havaforum sosyal medya hesabından yine dikkat çeken veriler paylaşıldı. Yapılan bir paylaşımda 17 Ocak Salı ile 20 Ocak Cuma arası yurdumuza Libya ve Mısır'dan ılık hava geldiği belirtilirken “Lodosla birlikte sıcaklıklar İstanbul'da 17-19°, İzmir'de 19-20°, Ankara'da 12-13° civarına kadar çıkacak. Bahara kaçacak bir hava olacak. Ay sonu öncesi bu ısınmayı bekliyorduk, panik yapmayalım” ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımında hafta başından itibaren sıcaklıkların yükseleceğini belirterek “Bugün Gümüşhane Bayburt Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl KKY ve Kar yağışlı diğer yerler parçalı bulutlu. Hafta başından itibaren sıcaklıklar yükseliyor kurak bir hafta geçireceğiz” dedi.

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‘AY SONU KUTUP SOĞUKLARI GELEBİLİR’

Havaforum’dan yapılan bir diğer paylaşımda ise soğuk havaların ay sonunda Türkiye’ye giriş yapacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Meteoroloji camiası ay sonuna odaklandı. Ülkemiz ay sonu kutup soğuklarının etkisine girebilir. Model haritaya bakın, kutuplardaki soğuklar doğrudan güney enlemlere akıyor. Bu akışta Türkiye de olabilir. Ay sonu ve şubat için kış sinyalleri aldığımızı söylemiştik. Takipteyiz...”

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KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ VAR! BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; hafta sonu birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara ve Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan, Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporunda 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde kar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:
Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa
İşte hafta sonu kar yağışı beklenen iller şu şekilde:
14 Ocak Cumartesi: Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya
15 Ocak Pazar: Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi


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meteoroloji yağmur kar kış

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