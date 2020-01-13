Kara kış hem çile hem güzellik getirdi

Vatandaş İbrahim Atam, "Kar yağması iyi oldu, kentin üzerini kirli ve sisli hava sarmıştı. Kar yağışıyla havanın kalitesi artacak ve hastalıklardan kurtulmuş olacağız. Kar sağlıktır, temizliktir, az yağdı ama bu da iyi." dedi.

Iğdır'da da gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ağrı'da ise etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 182 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının tadını çıkarmak isteyenler kardan adam yaptı, öğrenciler kartopu oynayarak eğlendi.

- Erzincan

Erzincan'da dün gece etkili olan kar yağışında 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 7 greyder, 2 dozer, 3 kepçe ve 3 bıçaklı kamyon ile kapalı köy yollarını açmak için çalışıyor.

- Kars

Kars'ta gece etkili olan kar yağışı da hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Kars Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Belediye ekipleri ile bazı vatandaşlar da kaldırımdaki karları küredi.

Araçları karla kaplanan vatandaşlar da biriken karları temizledi.

- Tunceli'de kış kartpostallık görüntüler oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan soğuk hava ve nedeniyle kırağıyla kaplanan ağaçlarda kartpostallık görüntü oluştu.

Munzur Dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık'ta, kış mevsimi zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor.

Kar yağışının ardından ilçede etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar manzara tablolarını andırdı.

Vatandaş Ferhat Bayır, "Havalar çok soğudu ve bu yüzden ilçemizdeki ağaçlar kırağıyla kaplandı. Muhteşem bir görüntü oluşmuş ve biz de bu anın keyfini çıkarmak istedik." dedi.

