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  4. Kara kış hem çile hem güzellik getirdi

Kara kış hem çile hem güzellik getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da 182 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı, Tunceli'de soğuk yüzünden ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 182 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla gece boyunca süren kar yağışı nedeniyle 31 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da ise etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Ağrı'daki yolların açılması için çalışma başlattı.

- Iğdır

Iğdır'da da gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle kente bağlı 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 5 ekibin farklı noktalarda ulaşıma kapanan yolları açma çalışması sürüyor.

Kar yağışı yüzünden Iğdır-Ağrı kara yolundaki Pamuk Dağı geçidinde ise sürücüler zorluk çekti.

Vatandaş İbrahim Atam, "Kar yağması iyi oldu, kentin üzerini kirli ve sisli hava sarmıştı. Kar yağışıyla havanın kalitesi artacak ve hastalıklardan kurtulmuş olacağız. Kar sağlıktır, temizliktir, az yağdı ama bu da iyi." dedi.

Kar yağışının tadını çıkarmak isteyenler kardan adam yaptı, öğrenciler kartopu oynayarak eğlendi.

- Erzincan

Erzincan'da dün gece etkili olan kar yağışında 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 7 greyder, 2 dozer, 3 kepçe ve 3 bıçaklı kamyon ile kapalı köy yollarını açmak için çalışıyor.

- Kars

Kars'ta gece etkili olan kar yağışı da hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Kars Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Belediye ekipleri ile bazı vatandaşlar da kaldırımdaki karları küredi.

Araçları karla kaplanan vatandaşlar da biriken karları temizledi.

- Tunceli'de kış kartpostallık görüntüler oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan soğuk hava ve nedeniyle kırağıyla kaplanan ağaçlarda kartpostallık görüntü oluştu.

Munzur Dağları arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık'ta, kış mevsimi zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor.

Kar yağışının ardından ilçede etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar manzara tablolarını andırdı.

Vatandaş Ferhat Bayır, "Havalar çok soğudu ve bu yüzden ilçemizdeki ağaçlar kırağıyla kaplandı. Muhteşem bir görüntü oluşmuş ve biz de bu anın keyfini çıkarmak istedik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum ığdır kapalı köy ve mahalle yolu kar yağışı

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