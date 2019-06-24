Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

Birliğine geri döndüğünde darbe girişiminden haberdar olduğunu ifade eden F.Ş, sabaha kadar aracın içerisinde beklediğini söyledi.

Bunun üzerine bir uzman çavuş, bir astsubay ve erlerden oluşan tim ile hafif ticari araçla Genelkurmaya doğru yola çıktıkları anlatan F.Ş, saat 22.00 civarında Genelkurmaya gittiklerini ancak kapıdan içeri alınmadıklarını anlattı.

Olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında vatani görevini er olarak yapan tanık F.Ş, 15 Temmuz saat 21.00 civarında bir binbaşının araç sevk amirliğine geldiğini ve Genelkurmay Başkanlığına desteğe gidileceğini emrettiğini aktardı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tanıklar, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

"Erhan Caha odaya girdikten sonra benden kahve istediler. Adem Boduroğlu'nun habercisi olduğumdam odaya girebilen birkaç kişiden biriydim. Makam masasının önünde karşılıklı oturuyorlardı. Önlerinle ters çevrilmiş evraklar vardı. Kahve servisi yaptım. Bir saat görüştükten sonra Caha odadan ayrıldı."

Tanık E.Y, Boduroğlu ile Caha'nın darbe girişiminden birkaç saat önceki görüşmelerine ilişkin şunları söyledi:

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık eski Cari Harekat Daire Başkanı tuğgeneral Adem Boduroğlu'nun habercisi E.Y. de olay tarihinde KKK Destek Grup Komutanlığında vatani görevini yaptığını söyledi.

Boduroğlu'nun saat 19.30'da karargahı terk ettiğini kendisininde koğuşlar bölgesine geçtiğini belirten E.Y, "Dinlendiğim esnada saat 21.00 civarı alay içtima alınacağı söylendi. Başımızda hiç tanımadığımız komutanlar vardı, sakallı, rütbeleri, isimlikleri yoktu. Orada konuşan kişi 'ordu yönetime el koydu' diye konuştu." ifadesini kullandı.

Tanık beyanına karşı söz alan Boduroğlu, "Erhan Caha'nın o dönem karargaha vekalet ettiğini ve beni denetleme yetkisi olduğunu bilmiyor musun? diye sordu.

Tanık E.Y, "Ben askerliğini er olarak tamamlayan biri olarak böyle konuları bilmek zorunda değilim." şeklinde cevap verdi.

Tanık B.Ç. de KKK'nda onbaşı rütbesiyle vatani görevini yaptığını, olay günü akşam saatlerinde Özbek Garajı bölgesindeki içtimada tanımadığı bir subayın "Ordu yönetime el koymuştur." dediğini belirtti.

İçtimadan sonra rütbeli personelin yanı sıra erlerin de nizamiyeye ve çeşitli yerlere nöbete gönderildiğini anlatan B.Ç, başka birliklerden gelen rütbeli personelin o gece karargahta bulunanlara emirler verdiğini vurguladı.

Duruşmaya yarın tanık beyanlarıyla devam edilecek.

