Kara Melek'in Yasemin'i solda sıfır kalır! Bu burçlarla tartışmaya girmeden önce bir daha düşünün

Huysuzluğu ile dikkat çeken burçlar belli oldu. Astrologlar, onlara bulaşmadan önce bir daha düşünmeniz konusunda uyarıyor. Bazı zamanlar sakin ve uyumlu olsalar da hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Onlar Kara Melek dizisinde Sanem Çelik'in canlandırdığı Yasemin karakterini aratmıyor. Hatta zaman zaman eleştirel ve kırıcı olabiliyorlar.

En huysuz ve en sinirli burçlar Başak, Aslan ve Akrep olarak açıklandı.

ONLARLA GEÇİNMEK OLDUKÇA ZOR!

Liderlik yönleriyle bilinen Aslanlar, yanlış da olsalar herhangi bir tartışmadan haklı çıkmayı başarırlar. Onlarla geçinmek bazı zamanlar son derece zor olabilir. Aslan burcu insanını zaman zaman alttan almak durumunda kalabilirsiniz. Memnuniyetsizliğini ifade etmekten çekinmeyen bu kişiler en sert eleştirileri de çevresindeki insanlara yöneltirler.

ZAMAN ZAMAN KIRICI OLURLAR!

Başaklar, başkalarının fikirlerine saygı gösterir gibi görünseler de içten içe onları eleştirirler. Birçoğu kendi bildiğinin doğru olduğunu düşünür. Sabit fikirlidirler ve ikna edilmeleri çok zordur. Kusurları dile getirirler ve bunu yaparken zaman zaman kırıcı olabilirler.

İNTİKAM ALMAYI KAFASINA KOYARSA VAY HALİNİZE

Tutkulu ve aykırı yönleriyle bilinen Akrepler ise rahatsız edilmedikleri sürece olumsuz düşüncelerini dile getirmezler. Fakat onların bam teline dokunduğunuzda durum bir anda değişir. Manipülasyonu severler ve karşısındakini duygusal açıdan çöküntüye uğratırlar. Sinirleri de çok kuvvetlidir. Dolayısıyla intikam almayı kafalarına koyduklarında hiçbir şeye üzülmez, hayıflanmazlar.

