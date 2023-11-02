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    4. Kara Melek'in Yasemin'i solda sıfır kalır! Bu burçlarla tartışmaya girmeden önce bir daha düşünün

    Kara Melek'in Yasemin'i solda sıfır kalır! Bu burçlarla tartışmaya girmeden önce bir daha düşünün

    02.11.2023 09:12 | Son Güncelleme:
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    Astrologlar karakteristik özellikleri bakımından en sinirli ve huysuz burçları açıkladı. Onlar en ufak bir sorunda karşısındakinin biletini kesiyor. Haksızlığa, yanlış anlaşılmaya ve saygısızlığa tahammülleri yok. O burçlar, Kara Melek'in Yasemin'i gibi değişken bir ruh haline sahipler. Bazen gaddar olsalar da iyi niyetli davranıp yaptıklarından pişmanlık duyabiliyorlar.

    Kara Melek'in Yasemin'i solda sıfır kalır! Bu burçlarla tartışmaya girmeden önce bir daha düşünün

    Huysuzluğu ile dikkat çeken burçlar belli oldu. Astrologlar, onlara bulaşmadan önce bir daha düşünmeniz konusunda uyarıyor. Bazı zamanlar sakin ve uyumlu olsalar da hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Onlar Kara Melek dizisinde Sanem Çelik'in canlandırdığı Yasemin karakterini aratmıyor. Hatta zaman zaman eleştirel ve kırıcı olabiliyorlar.

    En huysuz ve en sinirli burçlar Başak, Aslan ve Akrep olarak açıklandı.

    aslan

    ONLARLA GEÇİNMEK OLDUKÇA ZOR!

    Liderlik yönleriyle bilinen Aslanlar, yanlış da olsalar herhangi bir tartışmadan haklı çıkmayı başarırlar. Onlarla geçinmek bazı zamanlar son derece zor olabilir. Aslan burcu insanını zaman zaman alttan almak durumunda kalabilirsiniz. Memnuniyetsizliğini ifade etmekten çekinmeyen bu kişiler en sert eleştirileri de çevresindeki insanlara yöneltirler.

    başak

    ZAMAN ZAMAN KIRICI OLURLAR!

    Başaklar, başkalarının fikirlerine saygı gösterir gibi görünseler de içten içe onları eleştirirler. Birçoğu kendi bildiğinin doğru olduğunu düşünür. Sabit fikirlidirler ve ikna edilmeleri çok zordur. Kusurları dile getirirler ve bunu yaparken zaman zaman kırıcı olabilirler.

    akrep

    İNTİKAM ALMAYI KAFASINA KOYARSA VAY HALİNİZE

    Tutkulu ve aykırı yönleriyle bilinen Akrepler ise rahatsız edilmedikleri sürece olumsuz düşüncelerini dile getirmezler. Fakat onların bam teline dokunduğunuzda durum bir anda değişir. Manipülasyonu severler ve karşısındakini duygusal açıdan çöküntüye uğratırlar. Sinirleri de çok kuvvetlidir. Dolayısıyla intikam almayı kafalarına koyduklarında hiçbir şeye üzülmez, hayıflanmazlar.

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