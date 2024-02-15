Kara mürver faydaları nelerdir? Kara mürver neye iyi gelir?

Hem mineral hem de vitamin yönünden zengin olan, bünyesinde herhangi bir zararlı kimyasal madde barındırmayan bitkiler, şifalı bitki olarak tabir edilmektedir. Kara mürver bitkisi de sağlık açısından faydalı olduğu için şifalı bitkiler kategorisi içerisinde bulunmaktadır. Tıbbi amaçlar için de kullanımı yaygın olan bu bitkiyi doğru miktarda kullanmak önemlidir. Ayrıca kara mürver özü kullanmadan önce bir doktor görüşü alınması da sağlık açısından büyük önem taşır.

Kara mürver nedir, nasıl kullanılır?

Kara mürver, şifalı bitkiler arasında yer alan Adoxaceae familyasına mensup olan bir bitki çeşididir. Bu bitkinin kara olarak anılmasının sebebi meyvelerinin koyu bir renge sahip olmasından kaynaklıdır. Meyvelerinin rengi genellikle mor ya da siyah renktedir. Kara mürver bitkinin sağlık açısından sağladığı birçok fayda mevcuttur. Ayrıca kara mürver cilde faydaları olan bir bitki olarak da öne çıkmaktadır.

Dünya çapında birçok noktada yetişebilen bu bitkinin meyveleri acımtırak bir tada sahip olduğundan taze olarak tüketimi tercih edilmemektedir. Kullanım alanları oldukça fazla olan bu bitkinin özellikle meyve ya da çiçek kısımları çay olarak kullanılır. Kara mürver çayı hazırlanış bakımından oldukça kolaydır. Çayın yapımında sıklıkla kurutulmuş formu tercih edilir. Özellikle nezle, grip gibi rahatsızlıklarda kullanılması, kara mürver çayı faydaları arasında yer alır.

Kara mürver faydaları nelerdir?

Kara mürver bitkisi şifa amacıyla kullanılan ve birçok hastalığın tedavisine ek tedavi yöntemi olarak tercih edilen bir bitki türüdür. Ancak kullanılan bitkilerin doğal ve organik olması hiçbir yan etkisinin olmayacağı anlamına gelmediğinden, kullanmadan önce bir hekim görüşü alınmasında yarar vardır. Bu bitkinin yaygın olarak çiçek kısımları ve meyveleri kullanılmaktadır. Çayı yapılıp içilebildiği gibi pekmez veya reçel yapımında da bu bitkiden yararlanılmaktadır. Genel olarak kara mürver faydaları ise şu şekildedir:

Kara mürver bitkisinin en önemli faydalarının başında grip, nezle veya soğuk algınlığı hastalıklarına iyi gelmesi yer alır.

Bağışıklığı kuvvetlendirmede etkili olmakla birlikte boğaz iltihaplarını giderici etkiye sahiptir.

Vücutta biriken zararlı toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Kalp ile ilgili hastalıklara yakalanma riskini azaltmada etkilidir.

Depresyon gibi psikolojik durumları azaltmaya yardımcı olur.

Kan basıncını dengelemede etkilidir.

Bu bitkinin ortalama yüzde 80’lik bir kısmı sudan meydana geldiğinden böbrek sağlığını korumada etkili olmaktadır.

Bronşit, öksürük gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarının giderilmesinde etkin bir rolü mevcuttur.

Kanseri engellemeye yardımcı olurken bir yandan da kemik sağlığını korur.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında etkilidir.

Kara mürver neye iyi gelir?

Kara mürver bitkisi hem antioksidanlar hem de antiinflamatuar maddeleri yönünden epey zengin bir bitki çeşididir. Bundan kaynaklı eklem ve kas rahatsızlıklarında görülen ağrıların azalmasına yardımcı olmaktadır. Bu noktada kara mürver ne işe yarar konusunun daha detaylı ele alınması gerekebilir. Bu bitki içerisinde sağlık açısından oldukça önemli olan birçok mineral ve vitamin bulunmaktadır. Bu içerdiği maddelerden kaynaklı bağışıklığın güçlenmesinde etkin bir rolü vardır. Ayrıca baş ağrısı ve diş ağrılarının azalmasında da etkilidir. Kabızlığı giderici bir etkiye sahip olduğundan sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri mevcuttur. Kara mürver özü faydaları arasında tok tutucu özellik de yer alır. Bu yüzden daha sağlıklı kilo verilmesine yardımcı olur.

Kara mürver ne zaman içilmeli?

Kara mürver bitkisi çay olarak içilecek ise ve nezle gibi hastalıkların belirtilerini hafifletmekte kullanılacak ise gün içerisinde 2 veya 3 defa tüketilebilir. Bu bitkiden pekmez veya şurup da elde edilebilmektedir. Eğer şurup olarak tüketimi yapılacak ise haftada 2 veya 3 kez içilebilir. Şurup olarak tüketilen bu bitkinin üzerine bir bardak su içilmesi de önemlidir.

Kara mürverde hangi vitaminler var konusu sağlık yönünden oldukça önemli bir konudur. Bu bitkinin içerisinde C vitamini başta olmak üzere; A vitamini, protein, kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir, yağ ve bol miktarda su ile lif bulunmaktadır. Kara mürver bitkisini herhangi bir hastalığın tedavisinde kullanmadan önce uzman bir doktora danışılması son derece önemlidir.

Kimler kara mürver kullanamaz?

Kara mürver bitkisinin sağlık bakımından çeşitli faydası vardır. Özellikle cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunduğundan cilt üzerinde meydana gelen kırışıkların görünümünü azaltmakta etkilidir. Ayrıca kara mürver tansiyonu yükseltir mi konusu da karşımıza çıkabilir. Bu bitki kan basıncını düzenlemede etkili olduğundan tansiyon rahatsızlığında da kullanılmaktadır. Sindirim sistemi hastalıklarından kalp sağlığına, kemik sağlığından idrar yolu enfeksiyonlarına kadar pek çok hastalığın giderilmesinde yaygın olarak tercih edilen bir bitkidir. Fakat bitkilerin şifalarından yararlanmaya çalışılırken zararları ile de karşılaşma riski vardır.

Her ne kadar bu tür bitkiler doğal içeriklere sahip olsa da fazla tüketildiğinde birtakım yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca çocuklarda, gebelik ve emzirme döneminde olan kadınlarda kullanılırken dikkat edilmesinde fayda vardır. Bu yüzden kara mürver bitkisini kullanmadan önce bir doktor onayı alınması sağlık bakımından büyük önem taşımaktadır.





